Трансляцию "Интервидения" посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру

"Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель", - сообщили журналистам.

Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена". В конкурсе приняли участие представители 22 стран, среди которых Белоруссия, Вьетнам, Мадагаскар, Таджикистан, Бразилия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. Многие песни исполнялись на родных языках участников, в них звучали национальные мотивы и ритмы. Выступления длились более трех часов.

Оценку выступлений проводило международное профессиональное жюри из 23 стран, включая США, чья конкурсантка не смогла принять участие в конкурсе. По итогам голосования победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Он получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.

В рамках финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения "Интервидения" в 2026 году.