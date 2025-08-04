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Трансграничная торговля укрепляет отношения между Китаем и Вьетнамом
Как отмечается в статье, бурный рост трансграничной торговли со стороны Вьетнама стимулировал поток китайских товаров на юг. Это оживление можно наблюдать в электронном логистическом промышленном парке Китай-АСЕАН в Хэкоу, где работает более 30 студий прямых трансляций с рекламными объявлениями на китайском и вьетнамском языках. Многие вьетнамские стримеры приезжают на китайские заводы и напрямую представляют продукцию своим зрителям на родине. Эти товары, произведённые в Китае, доставляются из китайских таможенных складов и могут попасть во Вьетнам в течение недели.
Пока потребительские товары идут на юг, вьетнамская сельхозпродукция движется на север. Грузовики беспрерывно курсируют через Хэкоу, везя овощи, цветы и фрукты из Юньнани, а также драконий фрукт, кофе, маниок, маракуйю и личи. Согласно статистике, в сезон сбора личи во Вьетнаме через Хэкоу ежедневно проходит более 100 грузовиков, при этом среднее время прохождения таможни составляет менее 10 минут.
В первой половине этого года таможня Хэкоу обработала импорт из Вьетнама 29 тысяч тонн личи на сумму 160 миллионов юаней (22,4 миллиона долларов США), что на 104,7% больше по объему и на 66,9% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные таможни Хэкоу также показывают рост торговли между двумя сторонами: за первые четыре месяца 2025 года в Китай поступило более 200 000 тонн вьетнамских фруктов на сумму 700 миллионов юаней.
Ма Чжиган, представитель Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, отметил, что «аграрное сотрудничество между Китаем и Вьетнамом обладает высокой степенью взаимодополняемости, огромным потенциалом и даёт ощутимые результаты». В 2024 году объём торговли между Юньнань и Вьетнамом составил 22,1 миллиарда юаней, что на 18,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Особенные сельхозпродукты и техника из Юньнани находят рынки сбыта во Вьетнаме, а тропические фрукты и морепродукты из Вьетнама радуют потребителей Юньнани.
Сотрудничество стало ещё более тесным после того, как Юньнань недавно экспортировала первую партию в 8 тонн живого пресноводного осетра во Вьетнам. В зоне приграничного экономического сотрудничества Малипо в провинции Юньнань, недалеко от границы, вьетнамский дуриан, кофейные зерна и другое сырье перерабатываются в замороженные, сушеные, высококачественные закуски и эфирные масла для более широких рынков.
Помимо товаров, обмен между людьми также сближает две страны. По официальным данным, в 2025 году через КПП Хэкоу в Китай въехало более 10 600 вьетнамских туристических групп — в общей сложности более 120 000 человек.
Это базовое сотрудничество, поддерживаемое цифровыми платформами, взаимодополняющими отраслями и культурной близостью, способствовало формированию прочного партнёрства между двумя странами. Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Вьетнама более двух десятилетий, в то время как Вьетнам является ведущим торговым партнёром Китая среди стран АСЕАН. Двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 260 миллиардов долларов США.