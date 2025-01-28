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Традиция приготовления баньчынг объединяет вьетнамцев в Южной Африке на новый год

Каждый год, с приближением праздника Тэт, кухня посольства Вьетнама в Южной Африке оживает от шума и смеха. Сотрудники посольства и их семьи собираются вместе, чтобы готовиться к празднованию, создавая теплую и радостную атмосферу. В эти дни дипломаты и члены их семей посольства Вьетнама в Южной Африке собираются вместе, чтобы приготовить квадратный пирог из клейкого риса (баньчынг). Таким образом, они стремятся сохранить прекрасные традиции Тэта, создавая для общины атмосферу тепла и воспоминаний о родине с ее неповторимыми вкусами. В Южной Африке проживает около 200–300 вьетнамцев, которые с нетерпением ждут праздника, организуемого посольством. На этом событии они наслаждаются традиционными блюдами, среди которых баньчынг занимает особое место, воплощая дух праздника и объединяя всех за одним столом.

Ингредиенты для приготовления баньчынг, такие как листья зонга, бамбуковые полоски, клейкий рис и золотистая фасоль, доставляются из Вьетнама, чтобы сохранить подлинный вкус. Супруга одного из сотрудников посольства Тхюи Нга вспоминает годы пандемии COVID-19, когда из-за нехватки ингредиентов им приходилось преодолевать сотни километров, чтобы найти банановые листья в Южной Африке для приготовления баньчынг, так как местные листья банана были слишком жёсткими и легко рвались. Благодаря рабочим делегациям, которые привозили ингредиенты из Вьетнама, баньчынг стали красивее, ароматнее и точнее соответствовали традиционному вкусу.

Кроме баньчынг, праздничный стол Тэта украшают другие традиционные блюда: колбаса из свинины, жареные спринг-роллы, суп из бамбуковых побегов. Вечером взрослые и дети собираются у кастрюли с баньчынгом, разговаривают, жарят кукурузу и батат, делясь воспоминаниями о праздниках на родине.

После более чем 12 часов варки баньчынг — квадратные пироги из клейкого риса — готовы занять свое почетное место на праздничном столе, становясь символом единства и связи вьетнамцев вдали от родины.

ИЖВ/ВИА

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