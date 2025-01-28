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Традиция приготовления баньчынг объединяет вьетнамцев в Южной Африке на новый год
Ингредиенты для приготовления баньчынг, такие как листья зонга, бамбуковые полоски, клейкий рис и золотистая фасоль, доставляются из Вьетнама, чтобы сохранить подлинный вкус. Супруга одного из сотрудников посольства Тхюи Нга вспоминает годы пандемии COVID-19, когда из-за нехватки ингредиентов им приходилось преодолевать сотни километров, чтобы найти банановые листья в Южной Африке для приготовления баньчынг, так как местные листья банана были слишком жёсткими и легко рвались. Благодаря рабочим делегациям, которые привозили ингредиенты из Вьетнама, баньчынг стали красивее, ароматнее и точнее соответствовали традиционному вкусу.
Кроме баньчынг, праздничный стол Тэта украшают другие традиционные блюда: колбаса из свинины, жареные спринг-роллы, суп из бамбуковых побегов. Вечером взрослые и дети собираются у кастрюли с баньчынгом, разговаривают, жарят кукурузу и батат, делясь воспоминаниями о праздниках на родине.
После более чем 12 часов варки баньчынг — квадратные пироги из клейкого риса — готовы занять свое почетное место на праздничном столе, становясь символом единства и связи вьетнамцев вдали от родины.