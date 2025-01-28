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Традиционный праздничный стол на Тэт у жителей Ханоя
Мастер кулинарного искусства Фам Тхи Ань Туиет делится, что новогодний праздничный стол жителей Ханоя традиционно включает 4 миски и 6 тарелок или 4 миски и 8 тарелок в зависимости от условий семьи. Например, суп с бамбуковыми побегами и свиными ножками подаётся с длинной веточкой зелёного лука, а кусочки бамбука должны быть мягкими, пропитанными сладостью бульона и жирностью свиных ножек. Тарелки с едой на ханойском праздничном столе, как правило, меньше, чем в других регионах, что создаёт уникальный стиль.
Для Чана Чунг Хиеу, уроженец Ханоя, праздничный стол на Тэт – это семейная традиция, передаваемая от поколений предков к потомкам. Он отличается разнообразием вкусов, сложностью в оформлении и украшении. Тарелка с курицей должна быть полной, свиная колбаса нарезается на 6 или 12 равных частей, а маринованные овощи украшаются в виде цветов.
Кроме того, большое внимание уделяется гармонии цветов. Праздничный стол на Тэт включает зелёный цвет баньчынга, красный цвет клейкого риса с гаком, жёлтый цвет куриного мяса и белый цвет маринованного лука, что символизирует единство всех стихий природы.
Кроме того, оформление праздничного стола требует гармонии цветов. На новогоднем столе зелёный цвет баньчынга, красный цвет клейкого риса с гаком, жёлтый цвет куриного мяса и белый цвет маринованного лука… Всё это объединяет в себе лучшие дары земли и неба.
Несмотря на изменения времени, новогодний праздничный стол на Тэт у жителей Ханоя сохраняет традиционную культурную идентичность. Этот стол – связующая нить между прошлым и настоящим, укрепляющая семейные узы и создающая атмосферу единства./