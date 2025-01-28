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Традиционный праздничный стол на Тэт у жителей Ханоя

Новогодний праздничный стол на Тэт у жителей Ханоя отличается утончённостью в оформлении, сложностью в приготовлении и передаёт уважение и искренние чувства потомков к предкам в первые дни Нового года с пожеланием изобилия и благополучия в наступающем году. Традиционные блюда на новогоднем праздничном столе жителей Ханоя обязательно включают аккуратно свернутые жареные роллы (нэм), ломтики свиной колбасы, выложенные в форме ромбов для украшения тарелки, варёную курицу с раскрытыми крыльями, держащую веточку розы, зелёный квадратный пирог из клейкого риса (баньчынг), нарезанный на кусочки, суп с бамбуковыми побегами и другие блюда.

Мастер кулинарного искусства Фам Тхи Ань Туиет делится, что новогодний праздничный стол жителей Ханоя традиционно включает 4 миски и 6 тарелок или 4 миски и 8 тарелок в зависимости от условий семьи. Например, суп с бамбуковыми побегами и свиными ножками подаётся с длинной веточкой зелёного лука, а кусочки бамбука должны быть мягкими, пропитанными сладостью бульона и жирностью свиных ножек. Тарелки с едой на ханойском праздничном столе, как правило, меньше, чем в других регионах, что создаёт уникальный стиль.

Для Чана Чунг Хиеу, уроженец Ханоя, праздничный стол на Тэт – это семейная традиция, передаваемая от поколений предков к потомкам. Он отличается разнообразием вкусов, сложностью в оформлении и украшении. Тарелка с курицей должна быть полной, свиная колбаса нарезается на 6 или 12 равных частей, а маринованные овощи украшаются в виде цветов.

Кроме того, большое внимание уделяется гармонии цветов. Праздничный стол на Тэт включает зелёный цвет баньчынга, красный цвет клейкого риса с гаком, жёлтый цвет куриного мяса и белый цвет маринованного лука, что символизирует единство всех стихий природы.

Кроме того, оформление праздничного стола требует гармонии цветов. На новогоднем столе зелёный цвет баньчынга, красный цвет клейкого риса с гаком, жёлтый цвет куриного мяса и белый цвет маринованного лука… Всё это объединяет в себе лучшие дары земли и неба.

Несмотря на изменения времени, новогодний праздничный стол на Тэт у жителей Ханоя сохраняет традиционную культурную идентичность. Этот стол – связующая нить между прошлым и настоящим, укрепляющая семейные узы и создающая атмосферу единства./

ИЖВ/ВИА

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