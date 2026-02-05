Традиционные обряды Тэта представлены в Императорской цитадели Тханглонг

Обряд выпуска карпов в знак проводов Кухонных богов в Императорской цитадели Тханглонг. Фото: baovanhoa.vn

Программа, проходящая с 1 по 25 февраля, воссоздает праздничную атмосферу Тэта эпохи династии Ле Чунг Хынг (Возрождённая династия Ле) (1533–1789 гг.) наряду с народными праздничными традициями древнего Тханглонга, способствуя популяризации и сохранению богатого культурного наследия Вьетнама.

Одним из ключевых акцентов стала серия тематических экспозиций и выставок. Выставка, посвященная народному Тэту, воссоздает празднование Нового года в городской семье бывшей императорской столицы: посетители могут увидеть знакомые обычаи, почитание предков, развешивание новогодних народных картин, приготовление баньчынга (квадратных пирогов из клейкого риса) и обмен новогодними поздравлениями. Все это отражает самобытную культурную идентичность и архитектурный облик старого Тханглонга.

Другая выставочная зона посвящена придворным новогодним ритуалам эпохи династии Ле Чунг Хынг, знакомя посетителей с торжественными церемониями, включая церемонию поднесения календаря, установку шеста нэу и придворное новогоднее действо. Эти ритуалы представлены с помощью информационных стендов, иллюстраций, копий артефактов и реконструированной экспозиции, изображающей поднесение новогодних даров королю во дворе дворца Киньтхиен.

Центр сохранения наследия Тханглонг - Ханой также организует документальную фотовыставку «Тэт в памяти», на которой представлены исторически ценные фотографии празднования Тэта в Ханое и на севере Вьетнама в годы лишений. Выставка проходит одновременно с показом объектов вьетнамского культурного наследия, способствуя повышению общественного внимания к его сохранению и популяризации.

В дополнение к выставкам в программе предусмотрены выступления и реконструкции обряда «проводы старого и встреча нового», включая выпуск карпов в знак проводов Кухонных богов, установку шеста нэу и церемонию смены караула в императорской цитадели. Эти мероприятия дают посетителям яркий, практический опыт на территории памятника наследия с более чем тысячелетней историей.

В расписании также традиционные события, такие как церемония снятия шеста нэу, обряд «открытия весны» и представления кукольного театра на воде в дни Тэта, а также разнообразные активности под девизом «Тэт - это счастье», превращающие столицу этой весной в динамичный центр культуры и туризма.