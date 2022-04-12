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Традиционные новогодние праздники Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Мьянмы отмечаются в Хошимине

Бунпимай (Bunpimay), Сонгкран (Songkran), Чол Чнам Тмай (Chol Chhnam Thmay) и Тинъян (Thingyang) - традиционные новогодние праздники Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Мьянмы, были отмечены на церемонии в пагоде Фоминь в Хошимине 11 апреля.

Мероприятие совместно провел Союз организаций дружбы города Хошимина (HUFO) совместно с Международным отделом Вьетнамской буддийской сангхи (VBS) в городе.

Достопочтенный Тхить Тхиен Там, вице-председатель Исполнительного совета VBS и вице-председатель отделения VBS в Хошимине, сказал, что празднование практически укрепило солидарность и тесные отношения между народами Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Таиланда. во имя мира и содействия развитию каждой страны и региона.

Тхить Тхиен Там воспользовался случаем, чтобы пожелать благословений сотрудникам Генеральных консульств и общинам жителей Лаоса, Камбоджи, Таиланда и Мьянмы во Вьетнаме, выразив надежду на то, что они возьмутся за руки преодолевать трудности, вызванные пандемией COVID-19, достигая таким образом счастья, мира и больших достижений.

От имени генеральных консульств стран во Вьетнаме Вирака Мудхитапорн, генеральный консул Таиланда в Хошимине, выразила радость от празднования и от заботы и интереса муниципальных властей и людей к соседним культурам.

Мероприятие помогло людям пяти стран стать ближе друг к другу, подчеркнув их солидарность в достижении целей развития в каждой стране, добавила она.

Выступая на мероприятии, председатель HUFO Фан Тхи Хонг Суан отметила, что мероприятие помогло жителям стран лучше понять культуру каждого народа, тем самым популяризируя и сохраняя традиционные культурные ценности, воспитывая патриотизм среди молодежи и помогает стимулировать спрос на туризм после пандемии.

По словам Фан Тхи Хонг Суан, это также демонстрирует общественную ответственность стран, объединившихся для создания существенного социально-культурного сообщества АСЕАН (ASCC).

Во время мероприятия участники практиковали традиционные новогодние ритуалы, в том числе купание статуи Будды и подношение благовоний.

ВИА

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