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Традиционная культура 54 вьетнамских этнических групп - бесценное достояние для построения процветающего Вьетнама
В этом году в мероприятии приняли участие более 200 представителей старейшин деревень, лидеров общин, представителей интеллигенции и ремесленников из 28 этнических общин. Среди участников были представители таких этнических меньшинств, как Шила, Кханг, Ханьи и Конг из провинции Лайчау, а также Лоло, Бо-Й, Патхе и Лачи из провинции Хажанг. Также присутствовали представители этнических групп, проживающих в деревне, включая Зао, Тай, Нунг, Мыонг, Тхай и Лао.
В своей речи президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что Вьетнам является многонациональной страной, где каждая этническая группа вносит свой собственный богатый и уникальный культурный вклад. Одной из важнейших ценностей этого разнообразного традиционного культурного наследия является дух великого единства и взаимной поддержки, который был жизненно важной силой, позволявшей стране преодолевать трудности на протяжении всей ее истории — от прошлого национального строительства и борьбы за освобождение до сегодняшнего развития и защиты страны.
Глава государства подчеркнул, что укрепление и продвижение национальной солидарности является стратегической, последовательной и важнейшей политикой партии и государства, проводимой на протяжении всей революционной истории и современной эры Вьетнама для обеспечения его быстрого и устойчивого развития в период национального подъема к росту и процветанию.
Он призвал продолжать исследования, разработку и эффективное осуществление этнической политики для защиты прав и улучшения их материальной и духовной жизни. Президент госдударства Лыонг Кыонг также подчеркнул важность сохранения и продвижения их культурных ценностей, особенно путем признания и чествования вклада ремесленников, старейшин деревень и лидеров общин.
По этому случаю президент государства вручил подарки представителям этнических меньшинств, участвовавшим в фестивале. В ответ они подарили ему свои уникальные предметы культуры в знак признательности.
После фестиваля президент Лыонг Кыонг принял участие в церемонии открытия башни и воскурения благовоний народности Чам, проживающему в южной провинции Ниньтхуан.
Ритуал открытия башни, также известный как Peh Bi mbeng yang, является ежегодной традицией и включает в себя подношения божествам, молитвы о благоприятной погоде, хорошем здоровье и разрешении общины начать сельскохозяйственные работы, такие как строительство плотины и вспашка земли.
Во время визита в этническую деревню Мыонг, расположенную на территории комплекса, президент принял участие в фестивале Кхайка (спуск в поле) - традиционном мероприятии, связанном с выращиванием риса и древней вьетнамской цивилизацией. На празднике чествуют божеств, поминают предков, которые основали землю Мыонг, и молятся об обильном урожае, процветании и счастье. В 2022 году фестиваль Кхайха этнической группы Мыонг в северной провинции Хоабинь был признан национальным нематериальным культурным наследием.