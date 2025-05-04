Традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Казахстаном продолжают углубляться и развиваться

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Фото: ВИА

По приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вместе с супругой и высокопоставленной делегацией Вьетнама совершат государственные визиты в Республику Казахстан, Азербайджанскую Республику, посетит Российскую Федерацию с официальным визитом и примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также совершат государственный визит в Республику Беларусь с 5 по 12 мая 2025 года.



Казахстан является первой остановкой Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в ходе его турне по странам Европы (с 5 по 7 мая 2025 года).



Это первый государственный визит ключевого руководителя Вьетнама в Казахстан за последние 13 лет и первый визит Генерального секретаря ЦК КПВ в Казахстан.



Визит проходит на фоне позитивного развития традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Казахстаном.и Казахстаном. Визит способствует укреплению и дальнейшему развитию традиционной дружбы между Вьетнамом и Казахстаном во многих сферах.



Политические и дипломатические отношения развиваются успешно



Вьетнам и Республика Казахстан установили дипломатические отношения 29 июня 1992 года. С тех пор традиционная добрая дружба между двумя странами постоянно укрепляется и развивается.



В июле 2008 года официально открылось посольство Вьетнама в Казахстане. 30 марта 2015 года Казахстан открыл посольство во Вьетнаме.



Две страны осуществили обмен визитами на высоком уровне. Со стороны Вьетнама в Казахстан с визитами приезжали: Премьер-министр Во Ван Киет (июнь 1994 года); Премьер-министр Нгуен Тан Зунг (сентябрь 2009 года); Президент Чыонг Тан Шанг (апрель 2012 года); Премьер-министр Нгуен Тан Зунг с визитом и для участия в официальной церемонии подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (май 2015 года); Председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган (октябрь 2017 года); Вице-президент Во Тхи Ань Суан для участия в 6-м саммите по мерам взаимодействия и укрепления доверия в Азии (CICA-6), организованном Казахстаном (октябрь 2022 года); Вице-председатель Национального собрания Нгуен Кхак Динь с рабочим визитом (сентябрь 2023 года); Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках участия в саммите расширенной группы BRICS в Казани (Российская Федерация) (23 октября 2024 года); Член Политбюро, директор Академии национальной политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг с рабочим визитом в Казахстан (ноябрь 2024 года)…



Со стороны Казахстана Вьетнам посетили: Президент Нурсултан Назарбаев (октябрь 2011 года); Председатель Мажилиса Парламента (Нижней палаты парламента) Жакупов Кабиболла Кабенович для участия в 132-й Ассамблее Межпарламентского союза (IPU-132) в Ханое (март 2015 года); Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин (ноябрь 2019 года); Вице-премьер, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди (август 2022 года); Президент Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом (август 2023 года)…



Обе страны поддерживают действующие механизмы сотрудничества, такие как: политические консультации на , а также на уровне директоров департаментов по региональным вопросам (в июне 2013 года); механизм проведения очередных заседаний Межправительственной комиссии между Вьетнамом–Казахстаном по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Две страны тесно сотрудничают на многосторонних форумах и в международных организациях, особенно в рамках Организации Объединённых Наций. Казахстан поддержал кандидатуру Вьетнама в Совет по правам человека ООН на срок 2023–2025 годов, в Исполнительный совет ЮНЕСКО и в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия на срок 2022–2026 годов. Вьетнам, в свою очередь, поддержал вступление Казахстана в Восточноазиатскую группу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)…



Экономическое и торговое сотрудничество сохраняет положительную динамику роста



В настоящее время Казахстан является вторым по величине торговым партнёром Вьетнама в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) после России. В то же время Вьетнам занимает второе место среди стран АСЕАН по объёму торговли с Казахстаном, уступая только Сингапуру.



Двусторонний товарооборот составил 349,2 миллиона долларов США в 2020 году; 622,8 миллиона долларов — в 2021 году; 584 миллиона долларов — в 2022 году; 401,8 миллиона долларов — в 2023 году; и достиг 800 миллионов долларов в 2024 году (увеличение на 99 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).



Вьетнам экспортирует в Казахстан в основном такие товары, как телефоны и комплектующие, машины, оборудование, компьютеры, электронику, сельскохозяйственную продукцию (рис, орехи кешью, перец), морепродукты, овощные консервы, одежду, обувь; а также импортирует из Казахстана сырье, такое как свинец, необработанный цинк, железо, нержавеющую сталь, изделия из цветных металлов.



По словам посла Казахстана во Вьетнаме Каната Тумыша, обе страны являются членами Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), вступившего в силу в октябре 2016 года, поэтому существует множество преимуществ для экономического и торгового сотрудничества. Например, вьетнамские предприятия могут увеличить поставки овощей на обширный центральноазиатский рынок через Казахстан, потому что почти полгода в году здесь суровая зима, что затрудняет выращивание сельскохозяйственных культур в этом регионе.



Напротив, Казахстан может поставлять во Вьетнам говядину и баранину, которые во Вьетнаме стоят дорого, но в Казахстане их довольно много и они стоят дешевле. Эту задачу можно было бы решить еще проще, если бы был создан железнодорожный маршрут, получивший название «Средний коридор», который соединил бы Вьетнам с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и далее со странами Европы.

Кроме того, через Казахстан Вьетнам может и дальше продвигать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, открывая экономическое сотрудничество, транспортные перевозки в Центральной Азии, тем самым получая доступ к европейскому рынку.



Что касается инвестиций, то Казахстан имеет 6 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме с общим уставным капиталом более 500 000 долларов США. В то время как в Казахстане есть 2 предприятия по производству лапши быстрого приготовления, принадлежащие вьетнамцам.



Сотрудничество между двумя странами в области культуры, туризма, образования-профессиональной подготовки, транспорта, энергетики, местного сотрудничества и обмена людьми всегда поддерживается и укрепляется.

Что касается сотрудничества в сфере туризма, то с сентября 2019 года Казахстан в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама сроком на 30 дней. В ноябре 2022 года обе стороны совершили свой первый официальный прямой рейс и открывают все больше прямых рейсов, соединяющих известные туристические города двух стран.



Количество туристов из Казахстана во Вьетнам резко возросло: в 2023 году оно составило более 62 500, в 2024 году - 150 000 туристов.



Что касается сотрудничества в области образования, то стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области образования (15 сентября 2009 г.). Каждый год стороны обмениваются стипендиями на сумму, эквивалентную трем университетским стипендиям.



Что касается культурного сотрудничества, то обе стороны провели Дни культуры на территории друг друга (сентябрь 2012 года и июнь 2013 года); Министерство культуры, спорта и туризма провело день Вьетнама в Казахстане (август 2017 года) в рамках выставки "Астана ЭКСПО-2017" и Вьетнамский симфонический оркестр посетил Казахстан в ознаменование 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



Вьетнамская община в Казахстане в настоящее время насчитывает около 50 человек, большинство из которых вид на жительство, живут и работают стабильно. Небольшое число вьетнамцев являются студентами и преподавателями университетов, которые преподают по срочному контракту.



Государственный визит в Республику Казахстан на этот раз Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама с супругой и высокопоставленной делегации Вьетнама продемонстрировал уважение и последовательную политику партии и государства Вьетнама по укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества с традиционно дружественными странами регионов Центральной Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы, включая Казахстан.



Визит способствует развитию двусторонних отношений во многих областях, открывает новые возможности сотрудничества и углубляет отношения между Вьетнамом и Казахстаном.



