То Лам избран Президентом государства на срок полномочий 2026–2031 годов

Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам приносит присягу. (Фото: ВИА)

Утром 7 апреля на Первой сессии Национального собрания (НС) Вьетнама XVI созыва товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), депутат НС XVI созыва, был избран на должность Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.



Генеральный секретарь НС, руководитель Канцелярии НС Ле Куанг Мань представил проект резолюции об избрании Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.



В проекте резолюции чётко указано, что на основании Конституции, действующего законодательства и протокола подсчёта голосов НС постановило: товарищ То Лам, Генеральный секретарь ЦК КПВ, депутат НС XVI созыва, занимает должность Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.



НС проголосовало за принятие резолюции об избрании Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов с использованием электронной системы голосования.



Результаты голосования: 495 из 495 депутатов, участвовавших в голосовании, высказались «за»; НС приняло резолюцию об избрании Президента государства Социалистической Республики Вьетнам в отношении товарища генерального секретаря То Лама.



После избрания церемония принесения присяги Президента государства Социалистической Республики Вьетнам состоялась торжественно в зале Зиен Хонг в соответствии с установленными правилами.

Перед Государственным флагом, НС и избирателями всей страны президент государства То Лам принёс присягу: «Под священным красным флагом с золотой звездой нашей Родины, перед НС, соотечественниками и избирателями я, Президент государства Социалистической Республики Вьетнам, клянусь: быть абсолютно преданным Родине, народу и Конституции Социалистической Республики Вьетнам, прилагать все усилия для успешного выполнения всех задач, возложенных Партией, Государством и народом».