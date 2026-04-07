Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

То Лам избран Президентом государства на срок полномочий 2026–2031 годов

Результаты голосования: 495 из 495 депутатов, участвовавших в голосовании, высказались «за»; НС приняло резолюцию об избрании Президента государства Социалистической Республики Вьетнам в отношении товарища генерального секретаря То Лама.
Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам приносит присягу. (Фото: ВИА)

Утром 7 апреля на Первой сессии Национального собрания (НС) Вьетнама XVI созыва товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), депутат НС XVI созыва, был избран на должность Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.

Генеральный секретарь НС, руководитель Канцелярии НС Ле Куанг Мань представил проект резолюции об избрании Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.

В проекте резолюции чётко указано, что на основании Конституции, действующего законодательства и протокола подсчёта голосов НС постановило: товарищ То Лам, Генеральный секретарь ЦК КПВ, депутат НС XVI созыва, занимает должность Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.

НС проголосовало за принятие резолюции об избрании Президента государства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов с использованием электронной системы голосования.

После избрания церемония принесения присяги Президента государства Социалистической Республики Вьетнам состоялась торжественно в зале Зиен Хонг в соответствии с установленными правилами.

Перед Государственным флагом, НС и избирателями всей страны президент государства То Лам принёс присягу: «Под священным красным флагом с золотой звездой нашей Родины, перед НС, соотечественниками и избирателями я, Президент государства Социалистической Республики Вьетнам, клянусь: быть абсолютно преданным Родине, народу и Конституции Социалистической Республики Вьетнам, прилагать все усилия для успешного выполнения всех задач, возложенных Партией, Государством и народом».


То Лам родился 10 июля 1957 года; уроженец общины Нгиачу, провинции Хынгйен; профессор в области наук безопасности, доктор юридических наук. Он является Генеральным секретарём Коммунистической партии Вьетнама.

То Лам является членом ЦК КПВ XI, XII, XIII и XIV созывов; членом Политбюро XII, XIII и XIV созывов; Генеральным секретарём ЦК КПВ XIII и XIV созывов; Президентом государства Социалистической Республики Вьетнам, Председателем Совета национальной обороны и безопасности (с 2024 года); Секретарём Центральной военной комиссии (с августа 2024 года); Главой Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями; депутатом НС XIV, XV и XVI созывов.

ИЖВ/ВИА

Вклад в общий успех военно-дипломатической деятельности между Вьетнамом и Китаем

Генерал армии Фан Ван Зянг подчеркнул, что в последнее время под стратегическим руководством высшего руководства двух Партии и двух государств двустороннее сотрудничество между Вьетнамом и Китаем в различных сферах становится всё более глубоким, содержательным и эффективным.
