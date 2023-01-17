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Торжество по случаю 50-летия подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме
В своем выступлении министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул, что независимость, уверенность в своих силах и целостность территории являются непреложными принципами и красной нитью на протяжении тысячелетней истории национального строительства и защиты вьетнамского народа. Помимо решительной защиты национальной независимости и суверенитета, наши предки всегда были сосредоточены на дипломатической деятельности, создавая традицию и собственную идентичность вьетнамской дипломатии, полной отваги, почтительности, уважения к праведности, справедливости и правосудию, как гласят провозглашение предков: «Побеждай зло праведностью, Замени насилие добротой» и «Погаси огонь войны, Открой вечный мир!».
«Парижское соглашение, подписанное полвека назад, успешно завершило самые длительные и сложные переговоры в дипломатической истории Вьетнама, положив конец самой продолжительной войне в 20-м веке», - отметил Буй Тхань Шон. По его словам, эта победа имеет стратегическое значение, создав новую ситуацию для нашей армии и народа в борьбе за свергжение марионеточного правительства, кульминацией которой стала историческая операция им. Хо Ши Мина, полностью освободившая Юг и воссоединившая Вьетнам, открывшая эпоху мира, независимости, объединения и развития.
Эта великая победа является кристаллизацией результатов неукротимой борьбы и огромных жертв нашей армии и народа на политическом, военном и дипломатическом фронтах под мудрым и изобретательным руководством Партии и президента Хо Ши Мина. Дипломатия стала наступательным фронтом, превращая победы на политическом и военном фронтах в победы за столом переговоров, демонстрируя мужество и мудрость Вьетнама, проникнутые идеологией, стилем и артистизмом дипломатии Хо Ши Мина, — добавил министр иностранных дел Буй Тхань Шон.
В эмоциональной атмосфере г-жа Нгуен Тхи Бинь вспомнила свое 5-летнее участие в переговорах по Парижскому соглашению с конца 1968 года: «Я выполнила свою задачу, будучи одной из четырех человек, подписавших Парижское соглашение".
Глава переговорной группы Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, участвовавший в переговорах и подписании Парижского соглашения, сказала: «Парижское соглашение — это решительная победа по освобождению Юга и воссоединению страны, результат почти 20-летней ожесточенной и тяжелой борьбы всего народа. Она также выразила благодарность солдатам и соотечественникам, которые пожертвовали собой ради борьбы с США и спасения страны.
Г-н Ха Данг, член переговорной группы Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, указал, что подписание США Парижского соглашения уравняло должность министра иностранных дел Нгуен Тхи Бинь и госсекретаря США Уильяма П. Роджерса. Это также признание США Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, признание независимости и самостоятельности вьетнамского народа.
Выступая на церемонии, г-жа Элен Люк, почетный сенатор, почетный президент Ассоциации дружбы Франция-Вьетнам, подтвердила, что, хотя с момента подписания Парижского соглашения 27 января 1973 года прошло 50 лет, до сих пор она сохранила чувства и радость как в тот день.
По ее словам, весь мир радостно приветствовал победу вьетнамского народа, победу, проистекающую из героического духа народа и поддержки Советского Союза и Китая, а также миролюбивых сил во всем мире.
Г-жа Элен Люк вспоминала: «Я до сих пор ясно помню лицо министра иностранных дел (глава делегации ДРВ на переговорах) Суан Тху и историческую улыбку советника делегации Ле Дык Тхо была немного обеспокоенной. Он отвечал за связь между Ханоем и городом Шуази Le Roi (где жили две переговорные делегации). Я также хорошо помню прекрасное лицо госпожи Нгуен Тхи Бинь. Эти люди покорили сердца французов своим мужеством, настойчивостью и мудростью».
Также на торжестве секретарь Союза молодежи Дипломатической академии Вьетнама Нгуен Донг Ань сказал, что сегодняшнее молодое поколение родилось и выросло, когда война далеко канула в прошлое, страна была полностью воссоединена. «Чем больше мы уважаем и гордимся героической историей нашего народа, тем глубже мы осознаем свою ответственность и должны стремиться к сохранению и популяризации этих великих революционных завоеваний», — сказал Нгуен Донг Ань.