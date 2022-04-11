Торжественные мероприятия, посвященные Дню поминовения королей Хунгов

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Утром 10 апреля во дворце Киньтхиен на горе Нгиалинь, принадлежащей Комплексу исторических памятников – храмовому комплексу в честь королей Хунгов состоялась церемония зажигания благовоний в память о королях Хунгах. Президент Нгуен Суан Фук возложил цветы, зажёг благовония в память о королях Хунгах и их заслугах в создании и защите Отечества, а также прочитал молитву о благополучии и счастье народа и процветании страны.

Перед алтарём королей Хунгов председатель Народного комитета провинции Футхо Буй Ван Куанг в качестве ведущего ритуала поклонения королям Хунгам 2022 прочитал молитвенный текст, воспевающий огромные заслуги королей Хунгов перед Отечеством и рассказывающий им об успехах Вьетнама в процессе обновления страны, международной интеграции и социально-экономическом развитии.

После ритуала с благовониями в храме Тхыонг президент Нгуен Суан Фук и делегаты возложили венки и зажгли благовония в храме 6-го короля Хунга, а также возложил венок к мемориалу «Дядюшка Хо разговаривает с солдатами Авангардии у храма Зиенг. Глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента Дома культуры и искусства провинции Футхо на площади Хунгвыонг в городе Вьетчи. Здесь сохраняются два объекта всемирного нематериального культурного наследия: Ритуал поклонения королям Хунгам и пение «Соан».

В рамках празднования Дня поминовения королей Хунгов вечером 9 апреля в городе Вьетчи состоялась художественная программа «Священное происхождение – Земля королей Хунгов», после которой были запущены фейерверки.

По этому случаю в разных районах страны состоялись различные мероприяти в честь Дня поминовения королей Хунгов.

Как и в стране, вьетнамцы за границей отметили День поминовения королей Хунгов. В Чехии вечером 9 апреля в торговом центре «Сапа» состоялся ритуал поклонения королям Хунгам. Та КУок Хуан – глава оргкомитета сказал:«Начиная с 2010 года, мы отмечаем День поминовения королей Хунгов. В настоящее время ритуал поклонения королям Хунгам проводится во многих странах Европы, где вьетнамцы проживают. Это поможет не только укрепить сплочённость между вьетнамцами разных поколений, но и популяризовать вьетнамскую культуру среди иностранцев».