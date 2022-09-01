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НОВОСТИ

Торжественно отмечают День Независимости Вьетнама в России

Вечером 31 августа по местному времени в гостинице "Рэдиссон Славянская" в Москве Посольство Вьетнама в России торжественно праздновало 77-ю годовщину Дня Независимости Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 - 2 сентября 2022).
  Посол Данг Минь Кхой с супругой встречают представителей Министерства обороны Российской Федерации. Фото: Чан Хиеу/ВИА  

На церемонии присутствовали Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой и его супруга, сотрудники Посольства, российские друзья Вьетнама и представители вьетнамской общины в России. Со стороны гостей присутствовали, первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников, министр спорта Олег Матыцин, председатель Комитета по международным делам правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, бывший посол России во Вьетнаме Константин Внуков, и представители многих посольств в Москве.

Выступая на церемонии, посол Данг Минь Кхой с радостью сообщил: «После более чем 35 лет реализации политики Дой Мой (обновление) и международной интеграции Вьетнам сделал уверенные шаги в развитии и добился больших результатов, важных достижений, благодаря чему экономический рост всегда поддерживался на высоком уровне, повышался жизненный уровень населения, сохранялась общественно-политическая стабильность, обеспечивались и расширялись национальная оборона и безопасность, внешние связи, активная международная интеграция и делается ответственный вклад в дело мира и сотрудничества в области и в мире».

Вьетнам добился довольно высоких темпов экономического роста, в первой половине 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 6,4%. По словам посла Данг Миня Кхоя, «достигнув этих достижений, мы всегда помним и ценим ценную и эффективную поддержку и помощь многих стран, друзей и международных сообществ, которые многие из вас сегодня представляют».

Говоря об отношениях между Вьетнамом и Россией, посол Данг Минь Кхой подчеркнул, что Вьетнам и Россию связывают давние и добрые традиции дружбы. Он поделился: «В трудные годы борьбы за независимость, свободу, национальное освобождение и строительство бывший Советский Союз и современная Россия всегда стояли бок о бок с вьетнамским народом. Мы никогда не забудем ту большую и искреннюю поддержку и помощь, которую оказали нам народы Советского Союза и Российской Федерации. У многих вьетнамцев чувства к России чрезвычайно глубоки. Политическое доверие и традиционная дружба являются прочной основой отношений двух стран, способных преодолеть все трудности и испытания временем».

От имени МИД России, и.о директора 3-го Департамента Азии Вадим Бубликов сказал: «За короткий исторический период Вьетнам добился впечатляющих экономических достижений, которые значительно улучшили жизнь населения. Вьетнам имеет заслуженный авторитет на международной арене и активно участвует в решении глобальных и региональных вопросов. Мы искренне поздравляем вас с этими успехами».

В беседе с корреспондентом ВИА в Москве бывший посол России во Вьетнаме Константин Внуков сказал: «Я очень рад, что наши отношения развиваются успешно и хорошо. Несмотря ни на что двусторонний товарооборот по-прежнему растет, и мы всегда два братских народа. Это действительно было и всегда будет».

Гостей ждала насыщенная художественная программа в исполнении вьетнамских певцов и студентов. Затем они наслаждались вьетнамскими национальными блюдами, приготовленными во вьетнамских ресторанах в Москве. На празднике также были представлены стенды корпорации TH True Milk, Nafoods и Многофункционального комплекса «Ханой – Москва» (Incentra), а также стенд каллиграфии, минивыставка фотографий для продвижения имиджа, страны, людей и продуктов Вьетнама.

Также на церемонии посольство Вьетнама в России наградило почетными грамотами 14 лиц и коллективов, которые внесли большой вклад в работу по поддержке вьетнамцев, оказавшихся в ловушке конфликта на востоке Украины, для возвращения домой через Россию.

Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой встретился с министром спорта Олегом Матыциным. Стороны договорились продолжать прилагать усилия для укрепления сотрудничества между двумя сторонами в области спорта, а также подготовки спортсменов и спортивных специалистов для Вьетнама.

 

ВИА

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