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Торжественно открылся XIV Съезд Профсоюзов Вьетнама
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие в работе Съезда и выступил с руководящей речью.
В работе Съезда также приняли участие: бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; член Политбюро, премьер-министр Ле Минь Хынг; бывший член Политбюро, бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг; член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; бывшие члены Политбюро, бывшие Председатели Национального собрания Нгуен Ван Ан и Нгуен Шинь Хунг; член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; бывшие члены Политбюро, бывшие постоянные члены Секретариата Фан Зиен и Чан Куок Выонг; Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ).
В работе Съезда также приняли участие действующие и бывшие члены Политбюро, секретари и члены Центрального комитета КПВ, руководители Партии и государства различных созывов, заместители Президента государства, премьер-министра и Председателя Национального собрания, представители Отечественного фронта Вьетнама, центральных ведомств, министерств, отраслей и общественных организаций, руководители провинциальных и городских партийных комитетов, корпораций и генеральных компаний, а также председатели и бывшие председатели Всеобщей конфедерации труда Вьетнама.
В своей вступительной речи член ЦК КПВ, председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама Нгуен Ань Туан подчеркнул, что в период 2023–2026 годов мировая и внутренняя ситуация развивалась быстро и сложно, создавая множество неблагоприятных факторов для занятости, уровня жизни трудящихся и профсоюзной деятельности. Однако, продолжая славные традиции, под руководством Партии и при согласованной координации со стороны Отечественного фронта Вьетнама, Профсоюзы Вьетнама преодолели все трудности, проявили инициативу в адаптации к новым условиям и добились ряда важных комплексных результатов во всех сферах деятельности.
Количество коллективных трудовых соглашений, уровень охвата ими и их качество продолжили расти, достигнув 80,42% от общего числа предприятий, создавших первичные профсоюзные организации, что на 8,3% больше по сравнению с началом срока полномочий. Программы социального обеспечения работников реализовывались широко и сопровождались обновлением методов работы и созданием новых моделей поддержки. За более чем два года вся профсоюзная система направила свыше 27,2 триллиона донгов на поддержку трудящихся.
Несмотря на многочисленные трудности, благодаря усилиям профсоюзных организаций всех уровней с начала 2024 года по май 2026 года по всей стране было привлечено более 2,2 миллиона новых членов профсоюзов и создано свыше 15 000 новых первичных профсоюзных организаций и профессиональных объединений трудящихся. Работа по укреплению профсоюзной организации становится всё более содержательной и эффективной.
Председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама сообщил, что проект Доклада Исполнительного комитета Всеобщей конфедерации труда Вьетнама XIII созыва, представленный Съезду, содержит серьёзный анализ причин существующих недостатков и слабых сторон, а также формулирует пять основных уроков для дальнейшего развития достигнутых результатов и устранения выявленных проблем в следующем сроке полномочий.
Проект Доклада определяет общую цель на период 2026–2031 годов: сосредоточить усилия на развитии членской базы, совершенствовании организационной модели и повышении эффективности деятельности; качественно выполнять представительские функции, заботиться о защите законных прав и интересов членов профсоюзов и работников; содействовать развитию демократии на рабочих местах; проводить пропагандистскую и мобилизационную работу среди трудящихся, поощряя инновации и передовое применение науки и технологий, формирование новых производительных сил и повышение производительности труда, способствуя строительству мирной, независимой, демократической, богатой, процветающей, цивилизованной и счастливой страны.
По словам председателя Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, проект Доклада предусматривает 10 групп целевых показателей, а также 5 основных групп задач и решений. Среди них — повышение эффективности представительской деятельности, заботы и защиты законных прав и интересов членов профсоюзов и работников.
В этой связи необходимо продолжать инвестировать в повышение качества участия профсоюзов в разработке политики и законодательства; активизировать социальный диалог и коллективные переговоры, стремясь обеспечить наличие коллективных трудовых соглашений во всех организациях, где существуют профсоюзы; сформировать корпус профсоюзных юристов и расширить деятельность по юридическому консультированию и защите прав работников и трудовых коллективов при возникновении трудовых споров.
Необходимо усиливать роль профсоюзов всех уровней в участии в государственном управлении и социально-экономическом управлении, а также в контрольной, инспекционной и надзорной деятельности. Следует широко разворачивать патриотические соревнования и общественные кампании, побуждая работников активно учиться, заниматься исследованиями, внедрять инновации и широко применять достижения науки и технологий в производстве и работе, способствуя прорыву в повышении производительности труда и достижению двузначных темпов экономического роста.
Необходимо активизировать работу по информированию, воспитанию и мобилизации членов профсоюзов и работников к обучению, повышению квалификации и профессиональных навыков, соблюдению законодательства, участию в строительстве и защите Отечества; продолжать решительно обновлять содержание и методы пропагандистской работы, делая их более инициативными, своевременными, убедительными и эффективными; развивать двустороннее взаимодействие, ставя работника в центр внимания; активно применять цифровые технологии, искусственный интеллект и социальные сети в информационно-просветительской деятельности; продолжать изучение и следование идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина.
Необходимо укреплять профсоюзную организацию, участвовать в партийном строительстве и совершенствовании политической системы, расширять международное профсоюзное сотрудничество; сосредоточить ресурсы на привлечении новых членов и создании первичных профсоюзных организаций; выработать решения по объединению кадров, государственных служащих, сотрудников госучреждений и работников в местах, где отсутствуют профсоюзные организации; обновлять и повышать качество деятельности; применять цифровую трансформацию в управлении членской базой и во всех направлениях профсоюзной работы; изучать и внедрять решения по привлечению организаций работников на предприятиях к вступлению в профсоюзы. Следует также расширять международное сотрудничество в профсоюзной сфере и повышать авторитет и позиции профсоюзов Вьетнама в новых условиях.