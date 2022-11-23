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Торжественно открылась 22-я ассамблея Всемирного совета мира
Выступая на церемонии открытия, постоянный заместитель председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман подчеркнул, что мир, независимость и свобода всегда является горячим устремлением вьетнамского народа и сквозной целью вьетнамской революции. Ради этой цели многие поколения выдающихся людей вьетнамской нации безжалостно жертвовал собой, сражаясь с самыми жестокими агрессивными захватчиками в XX веке, неустанно борясь за настоящий мир, прогресс, совесть и человеческое достоинство, за национальную независимость, демократию и социальный прогресс.
Справедливая борьба вьетнамского народа стала неотъемлемой частью борьбы прогрессивных народов мира за свободу, национальную независимость, мир, справедливость и социальный прогресс. Миролюбивые люди в мире, включая Всемирный совет мира и входящие в него организации, вместе создали беспрецедентный международный фронт, объединились, поддержали и помогли Вьетнаму, внося очень важный вклад в победы вьетнамского народа.
Постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман выразил признательность международным друзьям, которые всегда поддерживают вьетнамский народ в прежнем деле национально-освободительной борьбы и сегодняшнем строительстве и защите Родины.
Постоянный вице-председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что 22-я ассамблея Всемирного совета мира наметит стратегическое направление, разработает эффективный план действий и предложит практические решения для обновления, а также еще больше повысит эффективность деятельности Совета, будет активно способствовать усилиям по предотвращению конфликтов, гонки вооружений, ликвидации оружия массового уничтожения и продвижению соблюдения принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман подтвердил, что «Партия, государство и народ Вьетнама всегда будут сопровождать миролюбивые силы во всем мире, внося активный и ответственный вклад в претворение в жизнь общего устремления народов мира».
Выступая на церемонии открытия, председатель вьетнамского комитета мира Уонг Чу Лыу подтвердил, что деятельность Всемирного совета мира и входящих в него организаций на пяти континентах внесла важный вклад в историческую победу вьетнамского народа в 1975 году, продолжая сопровождать и поддерживать дело построения социализма и защиты Отечества вьетнамского народа.
В контексте того, что международная ситуация претерпевает огромные, быстрые и сложные изменения, Уонг Чу Лыу выразил надежду, что Совет обсудит и выработает стратегические ориентиры и программу практических действий, чтобы собрать и объединить все больше и больше организаций, отдельные лица и движения в общей борьбе за мир во всем мире, справедливое и устойчивое развитие.
На мероприятии председатель Всемирного совета мира Сокорро Гомес Коэльо вновь подтвердила солидарность Совета с вьетнамским народом в деле строительства и развития страны.
По этому случаю от имени президента Социалистической Республики Вьетнам постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман вручил Всемирному совету мира Орден дружбы; председателю Совета г-же Сокорро Гомес Коэльо; Генеральному секретарю Совета г-ну Танассису Пафилису; Постоянному секретарю Совета г-ну Ираклису Цавдаридису.