НОВОСТИ
Торжественное чествование и вручение наград 113 «послам бренда» туризма Вьетнама 2025 года
За последнее время Вьетнам сумел превратить устремления в реальность, потенциал - в силу, завоевал множество международных наград, таких как «Ведущее мировое направление наследия», «Ведущее гастрономическое направление Азии», а также достиг впечатляющих показателей - десятки миллионов иностранных туристов и сотни миллионов внутренних туристов ежегодно. Эти достижения способствовали чёткой идентификации национального туристического бренда Вьетнама на глобальной карте.
«Церемония вручения Премии туризма Вьетнама 2025 года - это момент чествования «послов бренда» Вьетнама, подтверждающий ключевую роль туристических предприятий в развитии экономики страны и их важный вклад в укрепление позиции и образа Вьетнама на международной арене», - подчеркнул заместитель Премьер-министра Май Ван Тьинь.
В 2025 году из 209 поданных заявок Совет по присуждению премии отобрал 113 ведущих предприятий и организаций в 11 номинациях с 18 званиями для чествования. Структура награды всесторонне отражает разнообразное развитие отрасли - от туроператоров, гостиничного бизнеса, транспортных компаний, ресторанов, спа-центров до обучения, средств массовой информации и создания туристических продуктов.
Выступая на церемонии награждения, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонг выразил уверенность, что под руководством Партии, при решительных директивах Правительства и Премьер-министра, при поддержке министерств, ведомств и местных органов власти, а также при совместных усилиях делового сообщества, туристическая отрасль продолжит активно развиваться, внося вклад в строительство страны, укрепление образа Вьетнама как привлекательного и гостеприимного направления и подтверждение бренда вьетнамского туризма на туристической карте региона и мира.
В этом году Эколого-этнический заповедник «Деревня домов на сваях Тайхай» (коммуна Танкыонг, провинция Тхайнгуен) удостоен двойной награды в категориях «Лучшая туристическая деревня» и «Лучший ресторан». Заместитель старейшины Экотуристической деревни Тай Хай Ле Тхи Нга поделилась, что эта награда - не только предмет гордости, но и стимул для общины прилагать ещё больше усилий в деле сохранения традиционных культурных ценностей народа Таи, бережного отношения к самобытности и её распространения среди туристов как в стране, так и за рубежом.