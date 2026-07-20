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Торжественное открытие третьего Пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва
Открытое заседание вёл член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.
На Пленуме Центральный комитет КПВ XIV созыва рассматривает и принимает решения по важнейшим вопросам реализации Резолюции XIV Всевьетнамского съезда КПВ, а также вопросам партийного строительства, совершенствования политической системы и развития страны на новом этапе.
Выступая со вступительной речью, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подчеркнул, что XIV Всевьетнамский съезд партии определил политический курс, стратегические цели и ключевые направления развития страны, а второй Пленум Центрального комитета сформировал организационные основы и механизмы их реализации на весь срок полномочий. По его словам, нынешний Пленум призван преобразовать эти стратегические установки в конкретные решения, направленные на устранение существующих ограничений, высвобождение ресурсов и создание новых возможностей для развития. Несмотря на то что тринадцать вопросов, вынесенных на обсуждение, охватывают различные сферы, все они подчинены единой цели – укреплению руководящей роли партии, повышению эффективности государственного управления и формированию прочной основы для развития и защиты страны на новом этапе.
Поэтому решения, принимаемые Центральным комитетом, должны обеспечить четыре стратегических перехода: повышение потенциала руководства и осуществления правящей роли партии, а также качества функционирования партийного и государственного аппарата; переход к единому управлению пространством развития и более эффективному использованию национальных ресурсов; формирование модели развития, основанной на производительности труда, знаниях, технологиях и человеке; а также упреждение рисков, повышение устойчивости, адаптационного потенциала и обеспечение надёжной защиты страны.
Исходя из этого, Генеральный секретарь, Президент государства предложил сосредоточить обсуждение на четырёх ключевых направлениях. Первое – переход от организационного упорядочения к повышению потенциала руководства, осуществления правящей роли и качества функционирования партии и всей политической системы. Такой переход должен обеспечивать строгую дисциплину, чёткую организацию, эффективный контроль за осуществлением власти и неукоснительное исполнение ответственности. Главными критериями при этом должны стать качество принимаемых решений, эффективность их реализации и доверие народа.
Внесение изменений и дополнений в Положение о том, что запрещено членам партии, должно чётко определить наименования, функции, задачи, полномочия, ответственность и порядок взаимодействия различных видов партийных организаций, устранить дублирование функций, размытость ответственности и практику существования «первичных организаций внутри первичных организаций», обеспечив единое, согласованное и бесперебойное функционирование всей системы.
Доклад о предварительных итогах одного года функционирования общей организационной модели политической системы и двухуровневой модели местной администрации, а также доклад о работе по партийному строительству и строительству политической системы за первое полугодие 2026 года и задачах на второе полугодие должны помочь Центральному комитету объективно оценить качество функционирования политической системы после проведённой организационной перестройки.
Проекты создания городов центрального подчинения Куангнинь и Бакнинь должны рассматриваться в контексте формирования новых полюсов экономического роста, повышения эффективности городского управления и укрепления межрегиональной связанности. Необходимо тщательно оценить состояние инфраструктуры, наличие ресурсов, эксплуатационные издержки и влияние на жизнь населения, чтобы каждый проект обеспечивал новую добавленную стоимость для развития соответствующей территории, региона и страны в целом.
Генеральный секретарь, Президент государства обратил внимание на необходимость перехода от разрозненного управления к единому управлению пространством развития и национальными ресурсами. В этом контексте предварительные итоги реализации Резолюции № 18 Центрального комитета КПВ XIII созыва от 16 июня 2022 года, определение подходов к внесению изменений в Закон о земле и другие связанные с ним законодательные акты, а также подведение итогов выполнения Резолюции Центрального комитета КПВ XII созыва № 36 от 22 октября 2018 года и принятие новой Резолюции Центрального комитета о строительстве и развитии Вьетнама как сильной морской державы должны рассматриваться с позиций единого управления национальной территорией..
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость перехода от роста, в значительной степени зависящего от расширения ресурсов, к развитию, основанному на производительности, знаниях, технологиях и человеческих ресурсах. Доклад о социально-экономическом положении за первое полугодие, ключевых задачах и мерах на второе полугодие 2026 года, а также Проект обновления модели развития Вьетнама должны рассматриваться как единое целое: доклад должен дать ответ на вопрос о том, какие первоочередные меры необходимо реализовать в оставшиеся шесть месяцев года, а проект – определить, каким образом страна будет создавать национальное богатство и обеспечивать свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Проект построения дисциплинированного, безопасного, цивилизованного, гармоничного и развивающегося общества является одновременно основой и целью новой модели развития. В её центре должен находиться человек, фундаментом должна служить культура, а право и дисциплина – выступать её основными опорами. Необходимо органично сочетать верховенство закона с нравственными принципами, права – с ответственностью. Конечным критерием эффективности должны стать качество жизни, возможности для развития и уровень счастья народа.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость перехода от реагирования на отдельные угрозы к их упреждению, укреплению национальной устойчивости и надёжной защите страны. Такой переход требует смены подходов: от реагирования – к прогнозированию, от решения возникающих проблем – к их заблаговременному предупреждению, обеспечивая безопасность, защищённость и бесперебойное функционирование политической системы, экономики, общества, технологической сферы и объектов критически важной инфраструктуры.
Стратегия национальной безопасности, а также документы по итогам реализации Резолюции Центрального комитета КПВ XI созыва № 24 от 3 июня 2013 года и проект Заключения Центрального комитета по вопросам охраны окружающей среды и проактивного реагирования на изменение климата в новых условиях должны разрабатываться на основе единого подхода, предусматривающего неразрывное единство задач защиты и развития страны. Необходимо осуществить решительный переход от реагирования и ликвидации последствий к заблаговременному выявлению, прогнозированию и предупреждению угроз на раннем этапе и на дальних рубежах, повышая устойчивость государства к традиционным и нетрадиционным угрозам, а также к их каскадным последствиям.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что четыре вышеуказанных стратегических перехода образуют единое целое: организация и человеческий потенциал создают способность к действию; пространство развития и институциональная система высвобождают ресурсы; новая модель развития преобразует эти ресурсы в производительность труда, национальное богатство и повышение качества жизни; а потенциал предупреждения и защиты обеспечивает безопасность, непрерывность и устойчивость всего этого процесса. Итоги Пленума должны найти отражение в высоком уровне единства взглядов, правильности принимаемых решений и реальных практических результатах после его завершения.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства призвал членов Центрального комитета всесторонне обсудить все вынесенные на рассмотрение вопросы в рабочих группах, активно и чётко излагать свои позиции на пленарных заседаниях, а также вносить конкретные предложения по проектам Резолюции, Программы и Плана действий. Выступления должны быть краткими, содержательными и предметными, содержать чётко сформулированную позицию, убедительную аргументацию, конкретные предложения и обоснованный выбор оптимального варианта решения, способствуя тем самым непосредственному совершенствованию решений Центрального комитета. При принятии любых решений необходимо неизменно исходить из высших интересов государства и нации, законных прав и интересов народа, а также долгосрочных интересов развития страны.
Он потребовал, чтобы по итогам настоящего Пленума каждая Резолюция и каждое Заключение были незамедлительно конкретизированы в виде программ и планов действий, предусматривающих чёткое определение целей, задач, полномочий, ресурсов, ответственности, сроков, ожидаемых результатов и конкретных итоговых показателей. Необходимо решительно преодолеть ситуацию, когда правильные установки медленно получают институциональное оформление, их реализация осуществляется недостаточно последовательно, а эффективность остаётся невысокой.
Перед открытием третьего Пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва делегация Центрального комитета КПВ возложила венок и посетил Мавзолей Президента Хо Ши Мина, а также возложила цветы и почтила память героев-павших воинов у Мемориала героев-павших воинов на улице Бакшон.
Согласно программе, Пленум продлится до 24 июля 2026 года.