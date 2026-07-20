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Торжественное открытие третьего Пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва

Утром 20 июля в Ханое состоялось торжественное открытие третьего Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) XIV созыва.
  Торжественное открытие третьего Пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва в Ханое, 20 июля. Фото: ВИА  
С вступительной речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам, который председательствовал на заседании.

Открытое заседание вёл член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.

На Пленуме Центральный комитет КПВ XIV созыва рассматривает и принимает решения по важнейшим вопросам реализации Резолюции XIV Всевьетнамского съезда КПВ, а также вопросам партийного строительства, совершенствования политической системы и развития страны на новом этапе.

Выступая со вступительной речью, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подчеркнул, что XIV Всевьетнамский съезд партии определил политический курс, стратегические цели и ключевые направления развития страны, а второй Пленум Центрального комитета сформировал организационные основы и механизмы их реализации на весь срок полномочий. По его словам, нынешний Пленум призван преобразовать эти стратегические установки в конкретные решения, направленные на устранение существующих ограничений, высвобождение ресурсов и создание новых возможностей для развития. Несмотря на то что тринадцать вопросов, вынесенных на обсуждение, охватывают различные сферы, все они подчинены единой цели – укреплению руководящей роли партии, повышению эффективности государственного управления и формированию прочной основы для развития и защиты страны на новом этапе.

Поэтому решения, принимаемые Центральным комитетом, должны обеспечить четыре стратегических перехода: повышение потенциала руководства и осуществления правящей роли партии, а также качества функционирования партийного и государственного аппарата; переход к единому управлению пространством развития и более эффективному использованию национальных ресурсов; формирование модели развития, основанной на производительности труда, знаниях, технологиях и человеке; а также упреждение рисков, повышение устойчивости, адаптационного потенциала и обеспечение надёжной защиты страны.

Исходя из этого, Генеральный секретарь, Президент государства предложил сосредоточить обсуждение на четырёх ключевых направлениях. Первое – переход от организационного упорядочения к повышению потенциала руководства, осуществления правящей роли и качества функционирования партии и всей политической системы. Такой переход должен обеспечивать строгую дисциплину, чёткую организацию, эффективный контроль за осуществлением власти и неукоснительное исполнение ответственности. Главными критериями при этом должны стать качество принимаемых решений, эффективность их реализации и доверие народа.

Внесение изменений и дополнений в Положение о том, что запрещено членам партии, должно чётко определить наименования, функции, задачи, полномочия, ответственность и порядок взаимодействия различных видов партийных организаций, устранить дублирование функций, размытость ответственности и практику существования «первичных организаций внутри первичных организаций», обеспечив единое, согласованное и бесперебойное функционирование всей системы.

Доклад о предварительных итогах одного года функционирования общей организационной модели политической системы и двухуровневой модели местной администрации, а также доклад о работе по партийному строительству и строительству политической системы за первое полугодие 2026 года и задачах на второе полугодие должны помочь Центральному комитету объективно оценить качество функционирования политической системы после проведённой организационной перестройки.

Проекты создания городов центрального подчинения Куангнинь и Бакнинь должны рассматриваться в контексте формирования новых полюсов экономического роста, повышения эффективности городского управления и укрепления межрегиональной связанности. Необходимо тщательно оценить состояние инфраструктуры, наличие ресурсов, эксплуатационные издержки и влияние на жизнь населения, чтобы каждый проект обеспечивал новую добавленную стоимость для развития соответствующей территории, региона и страны в целом.

Генеральный секретарь, Президент государства обратил внимание на необходимость перехода от разрозненного управления к единому управлению пространством развития и национальными ресурсами. В этом контексте предварительные итоги реализации Резолюции № 18 Центрального комитета КПВ XIII созыва от 16 июня 2022 года, определение подходов к внесению изменений в Закон о земле и другие связанные с ним законодательные акты, а также подведение итогов выполнения Резолюции Центрального комитета КПВ XII созыва № 36 от 22 октября 2018 года и принятие новой Резолюции Центрального комитета о строительстве и развитии Вьетнама как сильной морской державы должны рассматриваться с позиций единого управления национальной территорией..

Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость перехода от роста, в значительной степени зависящего от расширения ресурсов, к развитию, основанному на производительности, знаниях, технологиях и человеческих ресурсах. Доклад о социально-экономическом положении за первое полугодие, ключевых задачах и мерах на второе полугодие 2026 года, а также Проект обновления модели развития Вьетнама должны рассматриваться как единое целое: доклад должен дать ответ на вопрос о том, какие первоочередные меры необходимо реализовать в оставшиеся шесть месяцев года, а проект – определить, каким образом страна будет создавать национальное богатство и обеспечивать свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

Проект построения дисциплинированного, безопасного, цивилизованного, гармоничного и развивающегося общества является одновременно основой и целью новой модели развития. В её центре должен находиться человек, фундаментом должна служить культура, а право и дисциплина – выступать её основными опорами. Необходимо органично сочетать верховенство закона с нравственными принципами, права – с ответственностью. Конечным критерием эффективности должны стать качество жизни, возможности для развития и уровень счастья народа.

Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость перехода от реагирования на отдельные угрозы к их упреждению, укреплению национальной устойчивости и надёжной защите страны. Такой переход требует смены подходов: от реагирования – к прогнозированию, от решения возникающих проблем – к их заблаговременному предупреждению, обеспечивая безопасность, защищённость и бесперебойное функционирование политической системы, экономики, общества, технологической сферы и объектов критически важной инфраструктуры.

Стратегия национальной безопасности, а также документы по итогам реализации Резолюции Центрального комитета КПВ XI созыва № 24 от 3 июня 2013 года и проект Заключения Центрального комитета по вопросам охраны окружающей среды и проактивного реагирования на изменение климата в новых условиях должны разрабатываться на основе единого подхода, предусматривающего неразрывное единство задач защиты и развития страны. Необходимо осуществить решительный переход от реагирования и ликвидации последствий к заблаговременному выявлению, прогнозированию и предупреждению угроз на раннем этапе и на дальних рубежах, повышая устойчивость государства к традиционным и нетрадиционным угрозам, а также к их каскадным последствиям.

Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что четыре вышеуказанных стратегических перехода образуют единое целое: организация и человеческий потенциал создают способность к действию; пространство развития и институциональная система высвобождают ресурсы; новая модель развития преобразует эти ресурсы в производительность труда, национальное богатство и повышение качества жизни; а потенциал предупреждения и защиты обеспечивает безопасность, непрерывность и устойчивость всего этого процесса. Итоги Пленума должны найти отражение в высоком уровне единства взглядов, правильности принимаемых решений и реальных практических результатах после его завершения.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства призвал членов Центрального комитета всесторонне обсудить все вынесенные на рассмотрение вопросы в рабочих группах, активно и чётко излагать свои позиции на пленарных заседаниях, а также вносить конкретные предложения по проектам Резолюции, Программы и Плана действий. Выступления должны быть краткими, содержательными и предметными, содержать чётко сформулированную позицию, убедительную аргументацию, конкретные предложения и обоснованный выбор оптимального варианта решения, способствуя тем самым непосредственному совершенствованию решений Центрального комитета. При принятии любых решений необходимо неизменно исходить из высших интересов государства и нации, законных прав и интересов народа, а также долгосрочных интересов развития страны.

Он потребовал, чтобы по итогам настоящего Пленума каждая Резолюция и каждое Заключение были незамедлительно конкретизированы в виде программ и планов действий, предусматривающих чёткое определение целей, задач, полномочий, ресурсов, ответственности, сроков, ожидаемых результатов и конкретных итоговых показателей. Необходимо решительно преодолеть ситуацию, когда правильные установки медленно получают институциональное оформление, их реализация осуществляется недостаточно последовательно, а эффективность остаётся невысокой.

Перед открытием третьего Пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва делегация Центрального комитета КПВ возложила венок и посетил Мавзолей Президента Хо Ши Мина, а также возложила цветы и почтила память героев-павших воинов у Мемориала героев-павших воинов на улице Бакшон.

Согласно программе, Пленум продлится до 24 июля 2026 года.

ИЖВ/ВИА

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