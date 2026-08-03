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Торжественное открытие первой внеочередной сессии НС XVI созыва

В ходе сессии НС рассмотрит и примет решения по 33 вопросам, в том числе примет 15 законопроектов и 4 проекта резолюций нормативно-правового характера, впервые рассмотрит 7 других законопроектов, а также примет решения по 7 важнейшим вопросам государственного значения.
Открытие первой внеочередной сессии Национального собрания XVI созыва. Фото: ВИА
3 августа ровно в 8:30 в зале заседаний «Зиенхонг» Дома Национального собрания в Ханое торжественно открылась первая внеочередная сессия Национального собрания XVI созыва.

Церемония открытия транслировалась в прямом эфире радиостанцией «Голос Вьетнама» и Вьетнамским телевидением, что позволило избирателям и жителям страны следить за её ходом.

С вступительной речью на открытии сессии выступил Председатель НС Чан Тхань Ман.

Перед этим НС провело подготовительное заседание, на котором член Постоянного комитета НС, Генеральный секретарь НС – руководитель Канцелярии НС Ле Куанг Мань представил доклад о принятии во внимание замечаний и разъяснениях по проекту повестки дня первой внеочередной сессии НС XVI созыва. Затем депутаты обсудили и путём голосования утвердили повестку дня сессии.

Предполагается, что первая внеочередная сессия завершит работу 24 августа 2026 года. Она проходит в очном формате в Доме Национального собрания в Ханое и разделена на два этапа: первый – с 3 по утро 13 августа, второй – с 19 по 24 августа 2026 года.

В ходе сессии НС рассмотрит и примет решения по 33 вопросам, в том числе примет 15 законопроектов и 4 проекта резолюций нормативно-правового характера, впервые рассмотрит 7 других законопроектов, а также примет решения по 7 важнейшим вопросам государственного значения.

К числу законопроектов, выносимых на окончательное утверждение, относятся: Закон о нефти и газе (в новой редакции); Закон о примирении на местах (в новой редакции); Закон о развитии городов; Закон о распространении правовых знаний и правовом просвещении (в новой редакции); Закон о противодействии распространению оружия массового уничтожения; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения десяти законов, касающихся административных процедур и условий ведения предпринимательской деятельности в сферах сельского хозяйства и окружающей среды; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения девяти законов в области военного дела и национальной обороны; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о Государственном банке Вьетнама, Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и Закона о кредитных организациях; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о радиочастотах, Закона о телекоммуникациях, Закона об электронных сделках и Закона о передаче технологий; Закон о внесении изменений и дополнений в статью 6 и Приложение IV Закона об инвестициях, касающиеся перечня видов предпринимательской деятельности, осуществляемых на условиях лицензирования; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о таможне; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона об архитектуре; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о вьетнамских гражданах, работающих за рубежом по контракту; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о государственной ответственности за возмещение ущерба; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона об издательской деятельности.

На утверждение также вынесены четыре проекта резолюций нормативно-правового характера, включая: резолюцию НС, устанавливающую особые механизмы и меры политики для устранения трудностей при реализации проектов и объектов инфраструктуры, связанных с проведением Саммита АТЭС 2027 года в специальной зоне Фукуок провинции Анзянг; резолюцию НС об особых механизмах и мерах политики по урегулированию нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновациями и цифровой трансформацией; резолюцию НС об особом механизме урегулирования ряда проблем, возникающих при реализации проектов ветровой и солнечной энергетики; резолюцию НС, заменяющую Резолюцию № 96/2019/QH14 о работе по предупреждению и борьбе с преступностью и правонарушениями, деятельности Народной прокуратуры, Народного суда и органов по исполнению судебных решений.

В первом чтении депутаты рассмотрят следующие законопроекты: Уголовный кодекс (в новой редакции); Уголовно-процессуальный кодекс (в новой редакции); Закон о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости (в новой редакции); Закон о земле (в новой редакции); Закон о жилье (в новой редакции); Закон о государственном бюджете (в консолидированной редакции); Закон об организации органов уголовного расследования (в новой редакции).

Кроме того, НС рассмотрит и примет решения по ряду важных вопросов, включая: утверждение инвестиционной политики по проекту строительства кольцевой автодороги № 5 столичного региона Ханоя; корректировку инвестиционной политики проекта строительства железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон; образование города Куангнинь; образование города Бакнинь; ряд вопросов, связанных с проектом атомной электростанции Ниньтхуан; объединение четырёх национальных целевых программ в единую Национальную целевую программу; а также рассмотрение кадровых вопросов, относящихся к компетенции НС.

ИЖВ/ВИА

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