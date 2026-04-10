Торжественная церемония приветствия члена Политбюро, Постоянного члена Секретариата Чан Кам Ту в Королевстве Камбоджа

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и председатель Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари (Фото: ВИА)

Председатель Национального собрания Кхуон Судари встретила Чан Кам Ту у места остановки автомобиля, пригласила его в главный зал здания парламента и представила фотографию храма Ангкор-Ват, размещённую в здании.

Сразу после церемонии приветствия председатель Национального собрания Кхуон Судари и член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту провели переговоры.

В последнее время отношения между Вьетнамом и Камбоджей значительно продвинулись вперёд. Политическое доверие было укреплено на основе ранее согласованных на высоком уровне принципов.

Официальный визит Чан Кам Ту и высокопоставленной делегации Вьетнама в Королевство Камбоджа проходит в период, имеющий важное политическое и культурное значение: Вьетнам успешно провёл XIV съезд КПВ, выборы в Национальное собрание XVI созыва и народные советы всех уровней, завершил формирование нового руководящего аппарата и приступил к реализации новых стратегических направлений; в то время как Камбоджа отмечает традиционный Новый год Чол Чнам Тмэй.

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и председатель Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари сфотографировались вместе (Фото: ВИА)

В целом отношения двух стран сегодня строятся на трёх основных опорах: высоком уровне политического доверия, всё более глубоком экономическом сотрудничестве и расширяющихся народных обменах. На этой основе визит Чан Кам Ту и высокопоставленной делегации Вьетнама способствует продвижению реализации договорённостей на высоком уровне, обеспечению непрерывности и эффективности механизмов сотрудничества; укреплению экономических связей, особенно в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики и цифровой трансформации; расширению сотрудничества в области образования и подготовки кадров высокого качества как ключевого фактора устойчивого развития; а также активизации народной дипломатии, особенно среди молодёжи, с целью укрепления социальной базы долгосрочных отношений.

Данный визит имеет не только внешнеполитическое значение, но и является важной вехой, способствующей формированию нового направления развития отношений между Вьетнамом и Камбоджей в будущем.