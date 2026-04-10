НОВОСТИ

Торжественная церемония приветствия члена Политбюро, Постоянного члена Секретариата Чан Кам Ту в Королевстве Камбоджа

Утром 10 апреля в здании Национального собрания Камбоджи в столице Пномпене председатель Национального собрания Камбоджи Самдек Кхуон Судари провела торжественную церемонию приветствия члена Политбюро, Постоянного члена Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и высокопоставленной делегации Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Королевстве Камбоджа.

 

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и председатель Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари (Фото: ВИА)

Председатель Национального собрания Кхуон Судари встретила Чан Кам Ту у места остановки автомобиля, пригласила его в главный зал здания парламента и представила фотографию храма Ангкор-Ват, размещённую в здании.

Сразу после церемонии приветствия председатель Национального собрания Кхуон Судари и член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту провели переговоры.

В последнее время отношения между Вьетнамом и Камбоджей значительно продвинулись вперёд. Политическое доверие было укреплено на основе ранее согласованных на высоком уровне принципов.

Официальный визит Чан Кам Ту и высокопоставленной делегации Вьетнама в Королевство Камбоджа проходит в период, имеющий важное политическое и культурное значение: Вьетнам успешно провёл XIV съезд КПВ, выборы в Национальное собрание XVI созыва и народные советы всех уровней, завершил формирование нового руководящего аппарата и приступил к реализации новых стратегических направлений; в то время как Камбоджа отмечает традиционный Новый год Чол Чнам Тмэй.

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и председатель Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари сфотографировались вместе (Фото: ВИА) 

В целом отношения двух стран сегодня строятся на трёх основных опорах: высоком уровне политического доверия, всё более глубоком экономическом сотрудничестве и расширяющихся народных обменах. На этой основе визит Чан Кам Ту и высокопоставленной делегации Вьетнама способствует продвижению реализации договорённостей на высоком уровне, обеспечению непрерывности и эффективности механизмов сотрудничества; укреплению экономических связей, особенно в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики и цифровой трансформации; расширению сотрудничества в области образования и подготовки кадров высокого качества как ключевого фактора устойчивого развития; а также активизации народной дипломатии, особенно среди молодёжи, с целью укрепления социальной базы долгосрочных отношений.

Данный визит имеет не только внешнеполитическое значение, но и является важной вехой, способствующей формированию нового направления развития отношений между Вьетнамом и Камбоджей в будущем.

ИЖВ/ВИА

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

На фоне обостряющейся глобальной конкуренции за долю туристического рынка международные туристические ярмарки все более убедительно подтверждают свою роль эффективной площадки для продвижения направлений и налаживания партнерских связей, способствуя укреплению позиций Вьетнама на мировой туристической карте.
