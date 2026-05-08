Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

В рамках государственного визита в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка утром 8 мая в Президентском дворце состоялась торжественная официальная церемония встречи Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама.
  Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке проводит церемонию встречи Генерального секретаря, Президента То Лама. Фото: ВИА  
Церемонию встречи возглавил Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке.

Ровно в 8:30 кавалерийский эскорт сопроводил кортеж Генерального секретаря, Президента То Лама на территорию Президентского дворца. Артисты Шри-Ланки исполнили традиционные танцы в честь приветствия Генерального секретаря, Президента То Лама. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке лично вышел к месту остановки автомобиля, чтобы встретить Генерального секретаря, Президента То Лама и пригласить его пройти к церемониальной трибуне. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Шри-Ланки. После этого прозвучал 21 артиллерийский залп в честь высокого гостя. Командир Почётного караула доложил и пригласил Генерального секретаря, Президента То Лама обойти строй Почётного караула. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке и Генеральный секретарь, Президент То Лам представили членов делегаций двух сторон, участвующих в церемонии встречи.

По завершении церемонии Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке и Генеральный секретарь, Президент То Лам во главе высокопоставленных делегаций двух стран провели переговоры.

С момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой 21 июля 1970 года традиционные дружественные отношения между двумя странами непрерывно укреплялись и развивались во многих сферах.

Прочная связь, существующая с прошлого и до настоящего времени, является основой для стремления Вьетнама и Шри-Ланки вывести двусторонние отношения на новый уровень, создавая потенциал и основу для уверенного продвижения обеих стран на новом этапе развития.

Государственный визит Генерального секретаря, Президента То Лама в Шри-Ланку станет важной политической вехой, придаст новый импульс и откроет новый этап в развитии двусторонних отношений с более высоким уровнем политического доверия, более широким и углублённым, эффективным и содержательным сотрудничеством.

Визит не только вновь подтверждает внимание Вьетнама к развитию отношений со Шри-Ланкой, но и демонстрирует общую решимость вывести традиционные дружественные отношения со Шри-Ланкой из плоскости исторической глубины к сотрудничеству ради совместного развития и общего процветания двух народов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент То Лам начал государственный визит в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка

Генсек, Президент То Лам начал государственный визит в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка

По сообщению спецкорреспондента ВИА, после успешного завершения государственного визита в Республику Индия вечером 7 мая (по местному времени) специальный борт, на котором находился Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама, приземлился в международном аэропорту Бандаранаике в столице Коломбо, начиная государственный визит в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка с 7 по 8 мая по приглашению Президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке.
ПОДРОБНЕЕ

Top