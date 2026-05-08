НОВОСТИ
Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка
Ровно в 8:30 кавалерийский эскорт сопроводил кортеж Генерального секретаря, Президента То Лама на территорию Президентского дворца. Артисты Шри-Ланки исполнили традиционные танцы в честь приветствия Генерального секретаря, Президента То Лама. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке лично вышел к месту остановки автомобиля, чтобы встретить Генерального секретаря, Президента То Лама и пригласить его пройти к церемониальной трибуне. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Шри-Ланки. После этого прозвучал 21 артиллерийский залп в честь высокого гостя. Командир Почётного караула доложил и пригласил Генерального секретаря, Президента То Лама обойти строй Почётного караула. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке и Генеральный секретарь, Президент То Лам представили членов делегаций двух сторон, участвующих в церемонии встречи.
По завершении церемонии Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке и Генеральный секретарь, Президент То Лам во главе высокопоставленных делегаций двух стран провели переговоры.
С момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой 21 июля 1970 года традиционные дружественные отношения между двумя странами непрерывно укреплялись и развивались во многих сферах.
Прочная связь, существующая с прошлого и до настоящего времени, является основой для стремления Вьетнама и Шри-Ланки вывести двусторонние отношения на новый уровень, создавая потенциал и основу для уверенного продвижения обеих стран на новом этапе развития.
Государственный визит Генерального секретаря, Президента То Лама в Шри-Ланку станет важной политической вехой, придаст новый импульс и откроет новый этап в развитии двусторонних отношений с более высоким уровнем политического доверия, более широким и углублённым, эффективным и содержательным сотрудничеством.
Визит не только вновь подтверждает внимание Вьетнама к развитию отношений со Шри-Ланкой, но и демонстрирует общую решимость вывести традиционные дружественные отношения со Шри-Ланкой из плоскости исторической глубины к сотрудничеству ради совместного развития и общего процветания двух народов.