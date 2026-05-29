Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги в ходе государственного визита в Республику Сингапур

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам на почётном подиуме слушают государственные гимны двух стран в исполнении военного оркестра. Фото: ВИА

Утром 29 мая в здании Министерства иностранных дел Сингапура Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам и его супруга провели торжественную церемонию приветствия Генерального секретаря, Президента государства То Лама, его супруги и вьетнамской делегации высокого уровня, прибывших с государственным визитом в Республику Сингапур и для участия с программным выступлением на Диалоге «Шангри-Ла», который проходит с 29 по 31 мая 2026 года.



Когда автомобиль с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и его супругой подъехал к зданию Министерства иностранных дел, Президент Сингапура и его супруга лично встретили гостей у автомобиля и тепло приветствовали Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу по случаю их государственного визита в Сингапур.



Лидеры двух государств прошли по красной ковровой дорожке к почётному подиуму. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Сингапура



Сразу после церемонии встречи Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Тарман Шанмугаратнам представили членов делегаций высокого уровня Вьетнама и Сингапура, участвовавших в мероприятии.



Вьетнам и Сингапур поддерживают исключительно динамичные, содержательные и эффективные отношения дружбы и сотрудничества в регионе Юго-Восточной Азии. За более чем полвека развития двусторонние отношения непрерывно укреплялись и расширялись, становясь всё более глубокими и превратившись в образец успешного сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Наиболее ярким направлением в отношениях между Вьетнамом и Сингапуром является сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций. В настоящее время Сингапур является одним из важнейших экономических партнёров Вьетнама и одновременно вторым по величине иностранным инвестором в стране



