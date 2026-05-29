Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги в ходе государственного визита в Республику Сингапур

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги в ходе государственного визита в Республику Сингапур
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам на почётном подиуме слушают государственные гимны двух стран в исполнении военного оркестра. Фото: ВИА  

Утром 29 мая в здании Министерства иностранных дел Сингапура Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам и его супруга провели торжественную церемонию приветствия Генерального секретаря, Президента государства То Лама, его супруги и вьетнамской делегации высокого уровня, прибывших с государственным визитом в Республику Сингапур и для участия с программным выступлением на Диалоге «Шангри-Ла», который проходит с 29 по 31 мая 2026 года.

Когда автомобиль с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и его супругой подъехал к зданию Министерства иностранных дел, Президент Сингапура и его супруга лично встретили гостей у автомобиля и тепло приветствовали Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу по случаю их государственного визита в Сингапур.

Лидеры двух государств прошли по красной ковровой дорожке к почётному подиуму. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Сингапура

Сразу после церемонии встречи Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Тарман Шанмугаратнам представили членов делегаций высокого уровня Вьетнама и Сингапура, участвовавших в мероприятии.

Вьетнам и Сингапур поддерживают исключительно динамичные, содержательные и эффективные отношения дружбы и сотрудничества в регионе Юго-Восточной Азии. За более чем полвека развития двусторонние отношения непрерывно укреплялись и расширялись, становясь всё более глубокими и превратившись в образец успешного сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Наиболее ярким направлением в отношениях между Вьетнамом и Сингапуром является сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций. В настоящее время Сингапур является одним из важнейших экономических партнёров Вьетнама и одновременно вторым по величине иностранным инвестором в стране

Сразу после церемонии встречи Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Тарман Шанмугаратнам представили членов делегаций высокого уровня Вьетнама и Сингапура, участвовавших в мероприятии.

Вьетнам и Сингапур поддерживают исключительно динамичные, содержательные и эффективные отношения дружбы и сотрудничества в регионе Юго-Восточной Азии. За более чем полвека развития двусторонние отношения непрерывно укреплялись и расширялись, становясь всё более глубокими и превратившись в образец успешного сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Наиболее ярким направлением в отношениях между Вьетнамом и Сингапуром является сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций. В настоящее время Сингапур является одним из важнейших экономических партнёров Вьетнама и одновременно вторым по величине иностранным инвестором в стране.

Инвестиционные проекты Сингапура охватывают широкий спектр отраслей, включая перерабатывающую промышленность, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, логистику, недвижимость, финансы, высокие технологии и современные услуги, внося существенный вклад в экономический рост, создание рабочих мест и структурную трансформацию экономики Вьетнама.

Ярким символом успеха двустороннего сотрудничества является сеть вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP).

Государственный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Сингапур имеет особо важное значение для дальнейшей реализации и конкретизации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН

Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН

Это одно из важных внешнеполитических мероприятий, способствующих общему успеху Форума будущего АСЕАН 2026, который Вьетнам принимает у себя. Согласно плану, в Конференции примут участие около 350 делегатов из Вьетнама и зарубежных стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top