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Торжественная церемония по случаю 50-летия Дня присвоения городу Сайгон — Зядинь имени Президента Хо Ши Мина проходит при участии Генерального секретаря, Президента государства То Лама
В церемонии принял участие и выступил с речью Генеральный секретарь, Президент государства То Лам.
В торжественном мероприятии также приняли участие: бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие члены Политбюро, бывшие Президенты государства Нгуен Минь Чиет и Чыонг Тан Шанг; бывший член Политбюро, бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; член Политбюро, Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман; бывшие члены Политбюро, бывшие Председатели НС Нгуен Ван Ан и Нгуен Тхи Ким Нган; член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; бывшие члены Политбюро, бывшие постоянные члены Секретариата Фан Зиен, Ле Хонг Ань и Чан Куок Выонг.
В церемонии также участвовали действующие и бывшие члены Политбюро, действующие и бывшие секретари Секретариата, действующие и бывшие члены ЦК КПВ, руководители и бывшие руководители КПВ и государства; представители руководства центральных отделов, министерств, ведомств, общественных организаций, а также провинций и городов центрального подчинения; руководители города Хошимина разных периодов; ветераны революции, Матери-героини Вьетнама, Герои Труда, Герои Народных вооружённых сил, а также многочисленные представители различных слоёв населения.
Церемония открылась специальной художественной программой под названием «Город Хошимин — имя Твоё сияет вечно».
С основным докладом на церемонии выступил член Политбюро, секретарь Городского партийного комитета города Хошимина Чан Лыу Куанг. Он отметил, что ровно 50 лет назад, 2 июля 1976 года, на первом заседании первой сессии НС VI созыва было принято решение о присвоении городу Сайгон — Зядинь имени Президента Хо Ши Мина. Это стало не только историческим решением, но и выражением глубокого уважения и безграничной благодарности КПВ, государства и народа любимому Президенту Хо Ши Мину, а также воплощением доверия, больших надежд и высокой ответственности, возложенных на город на его пути развития вместе со всей страной.
Оглядываясь на прошедшие полвека, он подчеркнул, что город неизменно стремился искать новые, творческие и отвечающие требованиям практики подходы, внося тем самым вклад в совершенствование общегосударственных механизмов, политики и практических мер, направленных на ускорение развития страны. В наиболее трудные и ответственные периоды именно лучшие качества жителей города Хошимина получили наиболее яркое проявление и стали его подлинной визитной карточкой. Это дух взаимопомощи, гуманизма, динамизма, творческого поиска, стремление к развитию и сплочённость, позволяющие преодолевать любые испытания и уверенно двигаться вперёд.
Чан Лыу Куанг подчеркнул, что нынешняя юбилейная церемония является не только возможностью оглянуться на славный путь, пройденный городом, но и важной вехой, подтверждающей стремление к дальнейшему развитию и позволяющей ещё более чётко определить ответственность города на новом этапе развития страны. Сегодня перед городом открываются беспрецедентные возможности. Высокая честь носить имя Президента Хо Ши Мина должна находить своё отражение в конкретных результатах социально-экономического развития, партийного строительства и совершенствования политической системы, повышении качества городского управления, дальнейшем улучшении жизни населения и всё более весомом вкладе в развитие страны.
Впереди ещё немало трудностей, однако чем выше поставленные цели, тем сильнее должна быть воля к их достижению; чем выше ответственность, тем твёрже должна быть решимость. Партийная организация, органы власти и жители города Хошимина намерены сохранять единство, приумножать славные традиции и прилагать все усилия для строительства всё более цивилизованного, современного и гуманного города, продолжая играть роль локомотива развития страны и вносить достойный вклад в дело строительства и надёжной защиты Социалистической Республики Вьетнам. Чтобы всякий раз, когда звучит название «город Хошимин», оно вызывало гордость не только как священное имя, но и как символ города, который постоянно обновляется, неустанно стремится вперёд и уверенно развивается.
На торжественной церемонии Герой Труда, Народный врач, профессор, доктор Нгуен Тхи Нгок Фыонг, бывший заместитель Председателя НС, бывший директор Родильного дома Ты Зу, выступая от имени жителей города, поделилась чувством глубокой гордости, воспоминаниями о важнейших исторических вехах, рассказала о самоотверженном служении профессии врача, высокой ответственности перед обществом и выразила уверенность в будущем. В свою очередь доктор Май Нгок Суан Дат, руководитель исследовательской группы Института передовых материалов Национального университета города Хошимина, удостоенный звания «Выдающийся молодой гражданин города Хошимина — 2025», выступая от имени молодого поколения, выразил глубокую признательность старшим поколениям и подтвердил готовность продолжить традицию созидательного служения, внося вклад в дальнейшее развитие города как современного, цивилизованного и динамичного мегаполиса.
В торжественной, проникнутой глубокими чувствами и гордостью атмосфере, выступая на церемонии, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что нынешнее мероприятие является политическим, историческим и культурным событием, имеющим исключительно важное значение. Оно предоставляет всей КПВ, всему народу и Народным вооружённым силам Вьетнама возможность с глубоким почтением вспомнить безграничные заслуги великого Президента Хо Ши Мина, выразить благодарность поколениям ветеранов революции, героям и павшим бойцам, Матерям-героиням Вьетнама, соотечественникам, товарищам, военнослужащим Народных вооружённых сил, ветеранам войны и всем участникам революционного движения, которые внесли огромный вклад и пожертвовали собой во имя независимости и свободы Родины, освобождения Юга, воссоединения страны, а также становления и развития города, носящего имя Президента Хо Ши Мина.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что, оглядываясь на прошедшие полвека, мы вправе испытывать глубокую гордость за выдающиеся и всесторонние достижения, которых добились партийная организация, органы власти и жители города Хошимина. Из города, тяжело пострадавшего от последствий войны и столкнувшегося после воссоединения страны с многочисленными трудностями, Хошимин постепенно превратился в крупный центр, сумев восстановить производство, стабилизировать жизнь населения, сохранить завоевания революции, укрепить систему государственной власти, обеспечить оборону и безопасность, создав прочную основу для долгосрочного развития.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что после проведения административно-территориальной реформы пространство развития города значительно расширилось; увеличились его масштабы, возросли потенциал и одновременно требования к качеству управления. Новый город Хошимин сосредоточил важнейшие преимущества: это крупнейший городской, финансовый, торговый и сервисный центр страны; пространство концентрации промышленности, высоких технологий и инноваций; морские ворота, центр портовой инфраструктуры, логистики, морской экономики, туризма и энергетики; а также многочисленные высококвалифицированные, ответственные и преданные своему делу человеческие ресурсы. Необходимо превратить город Хошимин в стратегический супергород с многополюсной и многоцентровой моделью развития, обладающий высокой конкурентоспособностью на региональном и международном уровнях.
Для воплощения этой цели, подчеркнул он, решающее значение имеют новое мышление, новые институты, новая инфраструктура, новые подходы к управлению, новые кадры и новые методы организации практической работы. Всё, что уже определено, должно реализовываться незамедлительно; все существующие препятствия необходимо оперативно устранять; каждый уровень власти обязан нести ответственность в пределах своих полномочий. Нельзя допускать, чтобы правильные руководящие принципы медленно воплощались в жизнь, чтобы коллективная ответственность размывала личную ответственность или чтобы огромный потенциал сдерживался устаревшими методами работы.
В предстоящий период, отметил Генеральный секретарь, Президент государства, партийная организация, органы власти и жители города должны продолжить укрепление партийной организации и политической системы города, обеспечивая их чистоту, прочность, сплочённость, дисциплину, неподкупность, действенность и ориентацию на служение народу. Кадры города должны обладать твёрдой политической убеждённостью, современным мышлением, ориентированным на развитие, высокими нравственными качествами и высокой исполнительской компетентностью; необходимо повышать личную ответственность каждого должностного лица, прежде всего руководителей, решительно бороться с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, одновременно защищая тех работников, которые осмеливаются мыслить по-новому и действовать в интересах общего дела.
Необходимо превратить особые институциональные механизмы и специальные политические решения в реальные преимущества для развития, повышения конкурентоспособности и достижения конкретных, измеримых результатов: завершённых объектов, новой продукции, более качественных государственных услуг, увеличения числа рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и повышения качества жизни населения. Город должен стать лидером в проведении административной реформы, развитии цифрового управления, создании интегрированных информационных баз данных и обеспечении прозрачности государственных услуг; активно выдвигать предложения по внедрению передовых механизмов развития особого городского образования, международного финансового центра, инновационной деятельности, цифровой и «зелёной» трансформации, а также привлечению талантливых специалистов.
В торжественной, проникнутой глубокими чувствами и гордостью атмосфере, выступая на церемонии, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что нынешнее мероприятие является политическим, историческим и культурным событием, имеющим исключительно важное значение. Оно предоставляет всей КПВ, всему народу и Народным вооружённым силам Вьетнама возможность с глубоким почтением вспомнить безграничные заслуги великого Президента Хо Ши Мина, выразить благодарность поколениям ветеранов революции, героям и павшим бойцам, Матерям-героиням Вьетнама, соотечественникам, товарищам, военнослужащим Народных вооружённых сил, ветеранам войны и всем участникам революционного движения, которые внесли огромный вклад и пожертвовали собой во имя независимости и свободы Родины, освобождения Юга, воссоединения страны, а также становления и развития города, носящего имя Президента Хо Ши Мина.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что, оглядываясь на прошедшие полвека, мы вправе испытывать глубокую гордость за выдающиеся и всесторонние достижения, которых добились партийная организация, органы власти и жители города Хошимина. Из города, тяжело пострадавшего от последствий войны и столкнувшегося после воссоединения страны с многочисленными трудностями, Хошимин постепенно превратился в крупный центр, сумев восстановить производство, стабилизировать жизнь населения, сохранить завоевания революции, укрепить систему государственной власти, обеспечить оборону и безопасность, создав прочную основу для долгосрочного развития.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что после проведения административно-территориальной реформы пространство развития города значительно расширилось; увеличились его масштабы, возросли потенциал и одновременно требования к качеству управления. Новый город Хошимин сосредоточил важнейшие преимущества: это крупнейший городской, финансовый, торговый и сервисный центр страны; пространство концентрации промышленности, высоких технологий и инноваций; морские ворота, центр портовой инфраструктуры, логистики, морской экономики, туризма и энергетики; а также многочисленные высококвалифицированные, ответственные и преданные своему делу человеческие ресурсы. Необходимо превратить город Хошимин в стратегический супергород с многополюсной и многоцентровой моделью развития, обладающий высокой конкурентоспособностью на региональном и международном уровнях.
Для воплощения этой цели, подчеркнул он, решающее значение имеют новое мышление, новые институты, новая инфраструктура, новые подходы к управлению, новые кадры и новые методы организации практической работы. Всё, что уже определено, должно реализовываться незамедлительно; все существующие препятствия необходимо оперативно устранять; каждый уровень власти обязан нести ответственность в пределах своих полномочий. Нельзя допускать, чтобы правильные руководящие принципы медленно воплощались в жизнь, чтобы коллективная ответственность размывала личную ответственность или чтобы огромный потенциал сдерживался устаревшими методами работы.
В предстоящий период, отметил Генеральный секретарь, Президент государства, партийная организация, органы власти и жители города должны продолжить укрепление партийной организации и политической системы города, обеспечивая их чистоту, прочность, сплочённость, дисциплину, неподкупность, действенность и ориентацию на служение народу. Кадры города должны обладать твёрдой политической убеждённостью, современным мышлением, ориентированным на развитие, высокими нравственными качествами и высокой исполнительской компетентностью; необходимо повышать личную ответственность каждого должностного лица, прежде всего руководителей, решительно бороться с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, одновременно защищая тех работников, которые осмеливаются мыслить по-новому и действовать в интересах общего дела.
Необходимо превратить особые институциональные механизмы и специальные политические решения в реальные преимущества для развития, повышения конкурентоспособности и достижения конкретных, измеримых результатов: завершённых объектов, новой продукции, более качественных государственных услуг, увеличения числа рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и повышения качества жизни населения. Город должен стать лидером в проведении административной реформы, развитии цифрового управления, создании интегрированных информационных баз данных и обеспечении прозрачности государственных услуг; активно выдвигать предложения по внедрению передовых механизмов развития особого городского образования, международного финансового центра, инновационной деятельности, цифровой и «зелёной» трансформации, а также привлечению талантливых специалистов.