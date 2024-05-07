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Торжественная церемония, посвященная 70-летию победы при Дьенбьенфу
Празднование началось с церемонии поднятия флага и салюта из пушек, после чего состоялся военный парад и шествие гражданских сил.
Победа в Дьенбьенфу 7 мая 1954 года заставила французских колонизаторов сесть за стол переговоров для обсуждения и подписания Женевских соглашений о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае в июле 1954 года, положив конец длительному французскому колониальному правлению и ознаменовав новый этап революции в Индокитае. Это была великая и чрезвычайно значимая победа в истории Вьетнама.
Согласно Женевским соглашениям, впервые французское правительство и каждое государство-участник Женевской конференции обязались уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Вьетнама и категорически не вмешиваться во внутренние дела страны. Французские войска должны были быть выведены, пока Северный Вьетнам был полностью освобожден, приступил к строительству социализма и стал большим и прочным тылом для народов Юга, чтобы продвигаться вперед в борьбе за национальное освобождение и воссоединение