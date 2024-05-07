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Торжественная церемония, посвященная 70-летию победы при Дьенбьенфу

Утром 7 мая на стадионе северо-западной провинции Дьенбьен состоялись торжественная церемония и парад по случаю 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу (7 мая 1954 - 2024 гг.).
  Военнослужащие принимают участие в параде по случаю 70-летия победы при Дьенбьенфу на стадионе провинции Дьенбьен утром 7 мая. Фото: ВИА  
Ранним утром, несмотря на дождь, десятки тысяч местных жителей и гостей города собрались на стадионе и на улицах, по которым проходил парад, чтобы стать свидетелями этого события.

Празднование началось с церемонии поднятия флага и салюта из пушек, после чего состоялся военный парад и шествие гражданских сил.

Победа в Дьенбьенфу 7 мая 1954 года заставила французских колонизаторов сесть за стол переговоров для обсуждения и подписания Женевских соглашений о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае в июле 1954 года, положив конец длительному французскому колониальному правлению и ознаменовав новый этап революции в Индокитае. Это была великая и чрезвычайно значимая победа в истории Вьетнама.

Согласно Женевским соглашениям, впервые французское правительство и каждое государство-участник Женевской конференции обязались уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Вьетнама и категорически не вмешиваться во внутренние дела страны. Французские войска должны были быть выведены, пока Северный Вьетнам был полностью освобожден, приступил к строительству социализма и стал большим и прочным тылом для народов Юга, чтобы продвигаться вперед в борьбе за национальное освобождение и воссоединение

ВИА/ИЖВ

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Торжественная церемония и парад в честь 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу

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