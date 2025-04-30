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НОВОСТИ

Торжественная церемония, парад и шествие в честь 50-летия воссоединения страны

Торжественная церемония, парад и шествие по случаю 50-летия Дня освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.) на государственном уровне начались в 6:30 утра 30 апреля на проспекте Ле Зуан и ряде центральных улиц района 1, город Хошимин.
  Художественное представление “Лучезарная земля Вьетнама”. Фото: ВИА  
Торжественная церемония, парад и шествие по случаю 50-летия Дня освобождения Южного Вьетнама и объединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.) на государственном уровне, организованные Центральным Комитетом Коммунистической партии Вьетнама, Национальным собранием, Президентом, Правительством, Центральным Комитетом Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и Народным комитетом города Хошимин, начались в 6:30 утра 30 апреля на проспекте Лê Зуан и ряде центральных улиц района 1, г. Хошимин.

В церемонии приняли действующие и бывшие руководители партии, государства и ОФВ, ветераны резолюции, матери-героини Вьетнама, герои народных вооруженных сил, герои труда, а также тысячи гостей, представляющих все слои общества по всей стране.

Также на мероприятии присутствовали около 20 иностранных делегаций, включая 3 делегации высокопоставленного уровня, 4 делегации на уровне министров и выше, более 15 политических партий с разных континентов.

Программа мероприятия включала в себя торжественную часть и парад с участием около 13 000 человек. Перед официальной частью проходило 30-минутное художественное представление, включая военное шоу с оружием, барабанное шоу полиции и ряд художественных номеров, подготовленных Хошимином.

ИЖВ/ВИА

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