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Торжественная церемония, парад и шествие в честь 50-летия воссоединения страны
В церемонии приняли действующие и бывшие руководители партии, государства и ОФВ, ветераны резолюции, матери-героини Вьетнама, герои народных вооруженных сил, герои труда, а также тысячи гостей, представляющих все слои общества по всей стране.
Также на мероприятии присутствовали около 20 иностранных делегаций, включая 3 делегации высокопоставленного уровня, 4 делегации на уровне министров и выше, более 15 политических партий с разных континентов.
Программа мероприятия включала в себя торжественную часть и парад с участием около 13 000 человек. Перед официальной частью проходило 30-минутное художественное представление, включая военное шоу с оружием, барабанное шоу полиции и ряд художественных номеров, подготовленных Хошимином.