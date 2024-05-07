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Торжественная церемония и парад в честь 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу
На мероприятии также присутствовали бывший генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, бывшие государственные президенты Нгуен Минь Чиет, Чыонг Тан Шанг и Нгуен Суан Фук, бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг и бывший председатель НС Нгуен Ван Ан.
Среди международных гостей были заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Лаоса Чансамон Чаньялат, заместитель премьер-министра Камбоджи Нет Савоен, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэй, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, делегаты иностранных представительных органов во Вьетнаме, атташе по вопросам обороны других стран, представители вьетнамцев, проживающих зарубежом.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг прислал на мероприятие цветы.
В своей речи премьер Фам Минь Тьинь от имени партии и государства выразил бесконечную благодарность президенту Хо Ши Мину, генералу Во Нгуен Зиапу - непосредственному командующему кампанией Дьенбьенфу, предшественникам, солдатам, вьетнамским матерям-героям, героям народных вооруженных сил, пионерской молодежи, фронтовикам, инвалидам войны, семьям погибших, а также всем вооруженным силам и народу страны за их предельную самоотверженность, храбрость и самопожертвование во имя исторической победы при Дьенбьенфу, которая «прогремела на пяти континентах и потрясла весь мир».
Он также высоко оценил ценную и искреннюю помощь Китая, стран бывшего Советского Союза, социалистических государств, международных друзей, прогрессивных и миролюбивых сил во всем мире, особенно Лаоса и Камбоджи в боевом союзе трех индокитайских стран, в проведении кампании Дьенбьенфу, а также в борьбе вьетнамского народа за национальное освобождение.
Оглядываясь на войну сопротивления, полную трудностей, но в то же время храбрости и стойкости против французских колонизаторов, он сказал, что кампания Дьенбьенфу одержала оглушительный триумф, победив последние усилия Франции по вторжению во Вьетнам.
Премьер-министр назвал этот триумф пиком победы в войне сопротивления и сутью силы Вьетнама в эпоху Хо Ши Мина, отметив, что он заставил французских колонизаторов подписать Женевские соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме 21 июля 1954 года, проложив путь к освобождению и строительству Севера, который вступил в переходный период к социализму и сформировал прочную основу для борьбы за освобождение Юга и воссоединение страны.
Историческая победа не только имела большое значение для вьетнамской революции, но и стала источником поддержки национально-освободительных движений и ознаменовала начало крушения старого колониализма во всем мире, отметил он.
Воспевая дух победы при Дьенбьенфу, Вьетнам добился множества грандиозных успехов и славных подвигов, таких как победа «Дьенбьенфу в воздухе» в 1972 году и великая победа весной 1975 года. После воссоединения страна одновременно осуществляла социально-экономическое восстановление, боролась за защиту своих границ и выполняла благородную международную миссию, помогая камбоджийскому народу свергнуть и избавиться от геноцидного режима.
После почти 40 лет проведения дела Доймой (Обновление) и интеграции в мир под руководством партии Вьетнам добился значительных исторических успехов. Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг сказал, что страна никогда не добивалась такой силы, авторитета и репутации в мире, как сегодня.
Глава правительства выразил уверенность в том, что страна будет и впредь твердо следовать духу «решимости сражаться и побеждать» кампании Дьенбьенфу, преодолевать трудности и вызовы и прилагать все усилия, чтобы совершить новые «чудеса Дьенбьенфу» в деле строительства и защиты социалистического Отечества.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководителей партии и государства вручил партийной организации, администрации и народу провинции Дьенбьен орден Независимости первой степени в знак признания их выдающихся достижений и вклада в дело партии и революции страны.
После церемонии состоялся военный парад и шествие гражданских сил, собравшее более 12 000 человек.