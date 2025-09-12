НОВОСТИ
Торжественная церемония возложения благовоний в память о 56-й годовщине со дня кончины Президента Хо Ши Мина
В церемонии возложения благовоний в память о Президенте Хо Ши Мине приняли участие товарищи: Хо Дык Фок, член ЦК партии, заместитель премьер-министра; Чан Дык Тханг, член ЦК партии, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды; руководители министерств, ведомств, центральных органов, города Ханоя, провинции Футхо; а также представители рода Нгуен Шинь, рода Хоанг Суан в Нгеан и многочисленные соотечественники и товарищи.
В атмосфере почтительности и торжественности представители Организационного комитета с волнением отметили: сегодня, 12 сентября (соответствующее 21 числу 7-го месяца года Змеи), товарищи — представители руководства и бывшего руководства Партии и Государства, представители всего народа и соотечественников собрались в храме Дяди Хо на вершине Вуа — горы Бави, священной горы в сознании вьетнамцев, чтобы возложить благовония в память о 56-й годовщине со дня кончины Дяди Хо по традиционному обычаю народа.
В этот же день, 56 лет назад, в 9 часов 47 минут 2 сентября 1969 года (соответствующее 21 числу 7-го месяца года Петуха), дорогой Президент Хо Ши Мин сделал последний вздох, навсегда простившись с вьетнамским народом, спокойно вернувшись к Предкам, к истокам нации.
Перед уходом в вечность Дядя Хо оставил священное Завещание. Это — бесценное духовное наследие, проникнутое наставлениями и искренними чувствами, глубокая вера, завещанная будущим поколениям. В Завещании он с любовью избрал гору Бави — место, где соединяются небо и земля, где сходятся горы и реки, гору-Прародительницу Вьетнама, гору-Мать всех вьетнамских вершин, как последнюю остановку своей жизни после всей бессонной и самоотверженной деятельности ради народа и страны.
С желанием навсегда помнить заслуги Дяди Хо, чтобы передавать их будущим поколениям, согласно его Завещанию, поколения потомков эпохи Хо Ши Мина попросили разрешения выбрать вершину Вуа горы Бави — священную гору в сознании народа, место, соответствующее содержанию наставлений Завещания, для строительства храма Дяди Хо. С надеждой, что это будет местом, куда нынешние и будущие поколения вьетнамцев будут приходить, возлагать благовония, следуя его примеру.
Отмечая 56 лет исполнения Завещания Президента, 80 лет со дня, когда Дядя Хо зачитал Декларацию независимости, провозгласившую создание Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, вся наша Партия, весь народ и вся армия преодолели многочисленные трудности и испытания, последовательно следуя великим идеям его Завещания, объединяясь и действуя сообща для того, чтобы построить страну, обладающую такой основой, потенциалом, позициями и международным авторитетом, какие Вьетнам имеет сегодня, и шаг за шагом двигаться к цели построения государства, поднимающегося на новые вершины, становящегося всё более достойным и прекрасным — как того желал Дядя Хо при жизни.
Храм Дяди Хо на вершине Вуа горы Бави (гора Бави имеет три вершины: Вуа — 1.296 м, Танвьен — 1.227 м, Нгокхоа — 1.131 м) занимает площадь 150 кв. м, выполнен в стиле деревянных опорных конструкций, имеет два этажа и восемь изогнутых крыш, создающих впечатление устойчивости и величия.
Архитектура храма Дяди Хо в Бави уникальна и отличается от традиционных вьетнамских храмов благодаря гармоничному сочетанию древних и современных элементов, соответствуя наставлению в Завещании: «… построить простой, просторный, прочный, прохладный дом, чтобы у посетителей было место для отдыха…».
За храмом расположено рельефное панно с изображением барабана Донгшон и уменьшенной карты Вьетнама с рельефной надписью из бронзы, цитирующей слова Дяди Хо из периода сопротивления американским захватчикам: «Вьетнам — единая страна. Вьетнамский народ — единый народ. Река может пересохнуть, гора может разрушиться, но эта истина никогда не изменится».
Храм Дяди Хо на вершине Вуа, в национальном парке Бави — это место проведения культурно-духовных мероприятий, отчётных церемоний, принятия новых членов партии многими организациями, органами и подразделениями. Это также памятное место для посещения, символизирующее традицию «пить воду — помнить источник» и движение «Учиться и следовать нравственному примеру Хо Ши Мина».