НОВОСТИ

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию и одновременного начала строительства 250 объектов и проектов в честь 80-летия Национального праздника

В ознаменование 80-летия Национального праздника (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.) сегодня, 19 августа, в 9 часов утра состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию и одновременного начала строительства 250 проектов и объектов. Церемония проводится в онлайн-формате: из Центрального пункта (Национальный выставочный центр) трансляция будет соединена с 79 пунктами в 34 провинциях и городах страны и в прямом эфире показана на телеканале VTV1. Общий объём инвестиций в 250 проектов и объектов составляет 1,28 квадриллиона донгов. Среди них — 89 объектов, введённых в эксплуатацию, и 161 объект, строительство которых начнётся сегодня. Вклад этих проектов в экономику составит свыше 18% ВВП страны уже в 2025 году и более 20% в последующие годы.

По словам заместителя министра строительства Ле Ань Туана, среди этих проектов 129 финансируются за счёт государственных средств на сумму 478 трлн донгов (37%), а 121 проект реализуется за счёт иных источников инвестиций на сумму 802 трлн донгов (63%). В том числе 5 проектов с привлечением иностранных инвестиций (ПИИ) на общую сумму около 54 трлн донгов.

Среди наиболее значимых объектов, введённых в эксплуатацию, — Национальный выставочный центр в коммуне Донгань (Ханой), построенный корпорацией Vingroup. Это уникальное по сложности проектирования и архитектуре сооружение, имеющее сверхпрочные и сверхдлинные стальные конструкции. Ещё один яркий объект — мост Ратьмиеу, символизирующий способность строительной отрасли Вьетнама освоить технологию возведения вантовых мостов с большим пролётом. Проект был спроектирован и построен исключительно вьетнамскими специалистами, а срок строительства был сокращён на 4 месяца.

Среди проектов, начатых сегодня: в Научно-исследовательском и опытно-конструкторском центре в Высокотехнологичном парке Хоалак (Ханой) корпорация Viettel приступила к строительству Центра исследований и разработок Viettel — знакового объекта для изучения и создания высокотехнологичного оборудования, особенно в области полупроводников, искусственного интеллекта и обработки данных. Общий объём инвестиций — около 10 трлн донгов. На конечной точке автомагистрали Камау – Датмуй (деревня Кхайлонг, коммуна Датмуй, провинция Камау) корпорация «Чыонгшон» начала строительство автомагистрали Камау – Датмуй, дороги Датмуй – порт Хонкхоай и многоцелевого порта Хонкхоай.

Кроме того, в Дананге начато строительство торгово-развлекательного комплекса с парком развлечений площадью 76,9 га и общим объёмом инвестиций 79,79 трлн донгов (инвестор — Danang Capital). Среди введённых в эксплуатацию объектов — проект строительства Онкологической больницы провинции Нгеан (общий объём инвестиций 1,259 трлн донгов, мощность 1000 коек); ветряная электростанция Хай Ань стоимостью 1,565 трлн донгов и др.

Министр, руководитель Канцелярии правительства Чан Ван Шон отметил, что ввод в эксплуатацию крупных объектов и одновременное начало строительства масштабных проектов создают новый импульс для социально-экономического развития страны, укрепляют межрегиональную связанность; обеспечивают экономический рост не менее 8% в 2025 году и двузначные темпы роста в период 2026–2030 годов; создают рабочие места и способствуют повышению уровня жизни населения.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию и одновременного начала строительства 250 объектов и проектов на Севере, в Центральном регионе и на Юге является важным политическим событием, значительным вкладом в празднование 80-летия Национального праздника 2 сентября.

ВИА/ИЖВ

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Передача здания Резиденции Бакбо знаменует момент возрождения исторического наследия и открывает новую страницу в истории этого архитектурного символа.
