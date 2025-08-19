НОВОСТИ
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию и одновременного начала строительства 250 объектов и проектов в честь 80-летия Национального праздника
По словам заместителя министра строительства Ле Ань Туана, среди этих проектов 129 финансируются за счёт государственных средств на сумму 478 трлн донгов (37%), а 121 проект реализуется за счёт иных источников инвестиций на сумму 802 трлн донгов (63%). В том числе 5 проектов с привлечением иностранных инвестиций (ПИИ) на общую сумму около 54 трлн донгов.
Среди наиболее значимых объектов, введённых в эксплуатацию, — Национальный выставочный центр в коммуне Донгань (Ханой), построенный корпорацией Vingroup. Это уникальное по сложности проектирования и архитектуре сооружение, имеющее сверхпрочные и сверхдлинные стальные конструкции. Ещё один яркий объект — мост Ратьмиеу, символизирующий способность строительной отрасли Вьетнама освоить технологию возведения вантовых мостов с большим пролётом. Проект был спроектирован и построен исключительно вьетнамскими специалистами, а срок строительства был сокращён на 4 месяца.
Среди проектов, начатых сегодня: в Научно-исследовательском и опытно-конструкторском центре в Высокотехнологичном парке Хоалак (Ханой) корпорация Viettel приступила к строительству Центра исследований и разработок Viettel — знакового объекта для изучения и создания высокотехнологичного оборудования, особенно в области полупроводников, искусственного интеллекта и обработки данных. Общий объём инвестиций — около 10 трлн донгов. На конечной точке автомагистрали Камау – Датмуй (деревня Кхайлонг, коммуна Датмуй, провинция Камау) корпорация «Чыонгшон» начала строительство автомагистрали Камау – Датмуй, дороги Датмуй – порт Хонкхоай и многоцелевого порта Хонкхоай.
Кроме того, в Дананге начато строительство торгово-развлекательного комплекса с парком развлечений площадью 76,9 га и общим объёмом инвестиций 79,79 трлн донгов (инвестор — Danang Capital). Среди введённых в эксплуатацию объектов — проект строительства Онкологической больницы провинции Нгеан (общий объём инвестиций 1,259 трлн донгов, мощность 1000 коек); ветряная электростанция Хай Ань стоимостью 1,565 трлн донгов и др.
Министр, руководитель Канцелярии правительства Чан Ван Шон отметил, что ввод в эксплуатацию крупных объектов и одновременное начало строительства масштабных проектов создают новый импульс для социально-экономического развития страны, укрепляют межрегиональную связанность; обеспечивают экономический рост не менее 8% в 2025 году и двузначные темпы роста в период 2026–2030 годов; создают рабочие места и способствуют повышению уровня жизни населения.
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию и одновременного начала строительства 250 объектов и проектов на Севере, в Центральном регионе и на Юге является важным политическим событием, значительным вкладом в празднование 80-летия Национального праздника 2 сентября.