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Торговые переговоры с США должны быть вписаны в общие двусторонние отношения
Он распорядился немедленно сформировать переговорную группу во главе с министром промышленности и торговли для взаимодействия с США по сбалансированному и устойчивому взаимному торговому соглашению, подчеркнув необходимость внимательно следить за развитием событий и предлагать своевременные, гибкие и эффективные решения по адаптации.
Глава правительства подчеркнул, что переговоры также должны быть включены в глобальные торговые отношения Вьетнама, включая 17 подписанных соглашений о свободной торговле, добавив, что это также возможность для Вьетнама перестроить свою экономику для быстрого и устойчивого роста, реорганизовать предприятия и диверсифицировать продукты, рынки и цепочки поставок.
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти рассмотреть возможность увеличения закупок американской продукции, которая пользуется спросом во Вьетнаме, например, сжиженного природного газа (СПГ) и самолетов. Он призвал к эффективному решению проблем, волнующих американский бизнес, устранению нетарифных барьеров, пересмотру правил интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактными товарами и продукцией, ложно маркированной для экспорта в третьи страны.
Фам Минь Тьинь подчеркнул важность поддержания внутренней стабильности, доверия инвесторов и политической безопасности, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире. Он призвал продолжать разумное управление макроэкономической политикой для обеспечения стабильности, содействия росту в промышленном, сервисном и сельскохозяйственном секторах, обновления традиционных и разработки новых драйверов роста, контроля инфляции, управления государственным долгом и бюджетным дефицитом.
Премьер-министр призвал проводить активную и гибкую фискальную и монетарную политику, поддерживать достаточные валютные резервы, снижать процентные ставки по кредитам и расширять кредитные пакеты для поддержки бизнеса, сокращая ненужные расходы и условия ведения бизнеса не менее чем на 30%, перенося сроки выплаты долгов для пострадавших организаций и ускоряя выделение государственных инвестиций для создания рабочих мест и содействия росту.
Он также подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного и делового климата, поддержки компаний в адаптации к новым условиям, создания национального инвестиционного фонда и портала, а также использования существующих соглашений о свободной торговле. Кроме того, он отметил расширение рынков на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Египте и Южной Америке, а также диверсификацию продукции и цепочек поставок.
Это уже четвертый раз, когда премьер-министр собирал официальных лиц для выполнения указаний Политбюро и генерального секретаря партии То Лама относительно новой тарифной политики США. На встрече присутствовали заместители премьер-министра Нгуен Хоа Бинь, Чан Хонг Ха, Ле Тхань Лонг, Буй Тхань Шон и Нгуен Чи Зунг, а также различные министры...