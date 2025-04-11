Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Торговые переговоры с США должны быть вписаны в общие двусторонние отношения

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что переговоры с США, после того как президент Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных тарифов для различных торговых партнеров, включая Вьетнам, с 90-дневной отсрочкой, должны рассматриваться в более широком контексте отношений между Вьетнамом и США.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит совещание между членами постоянного кабинета министров и руководителями министерств, отраслей и населенных пунктов 10 апреля. Фото: ВИA  
Председательствуя 10 апреля на встрече членов постоянного кабинета министров с руководителями министерств, отраслей и населенных пунктов, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил своевременные, гибкие, адекватные и эффективные ответы компетентных сторон и отметил, что США согласились начать торговые переговоры с Вьетнамом о заключении взаимного торгового соглашения.

Он распорядился немедленно сформировать переговорную группу во главе с министром промышленности и торговли для взаимодействия с США по сбалансированному и устойчивому взаимному торговому соглашению, подчеркнув необходимость внимательно следить за развитием событий и предлагать своевременные, гибкие и эффективные решения по адаптации.

Глава правительства подчеркнул, что переговоры также должны быть включены в глобальные торговые отношения Вьетнама, включая 17 подписанных соглашений о свободной торговле, добавив, что это также возможность для Вьетнама перестроить свою экономику для быстрого и устойчивого роста, реорганизовать предприятия и диверсифицировать продукты, рынки и цепочки поставок.

Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти рассмотреть возможность увеличения закупок американской продукции, которая пользуется спросом во Вьетнаме, например, сжиженного природного газа (СПГ) и самолетов. Он призвал к эффективному решению проблем, волнующих американский бизнес, устранению нетарифных барьеров, пересмотру правил интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактными товарами и продукцией, ложно маркированной для экспорта в третьи страны.

Фам Минь Тьинь подчеркнул важность поддержания внутренней стабильности, доверия инвесторов и политической безопасности, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире. Он призвал продолжать разумное управление макроэкономической политикой для обеспечения стабильности, содействия росту в промышленном, сервисном и сельскохозяйственном секторах, обновления традиционных и разработки новых драйверов роста, контроля инфляции, управления государственным долгом и бюджетным дефицитом.

Премьер-министр призвал проводить активную и гибкую фискальную и монетарную политику, поддерживать достаточные валютные резервы, снижать процентные ставки по кредитам и расширять кредитные пакеты для поддержки бизнеса, сокращая ненужные расходы и условия ведения бизнеса не менее чем на 30%, перенося сроки выплаты долгов для пострадавших организаций и ускоряя выделение государственных инвестиций для создания рабочих мест и содействия росту.

Он также подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного и делового климата, поддержки компаний в адаптации к новым условиям, создания национального инвестиционного фонда и портала, а также использования существующих соглашений о свободной торговле. Кроме того, он отметил расширение рынков на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Египте и Южной Америке, а также диверсификацию продукции и цепочек поставок.

Это уже четвертый раз, когда премьер-министр собирал официальных лиц для выполнения указаний Политбюро и генерального секретаря партии То Лама относительно новой тарифной политики США. На встрече присутствовали заместители премьер-министра Нгуен Хоа Бинь, Чан Хонг Ха, Ле Тхань Лонг, Буй Тхань Шон и Нгуен Чи Зунг, а также различные министры...

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений

Вьетнам занимает третье место в мире по объему экспорта текстильной и швейной продукции с показателем в 44 миллиарда долларов США в 2024 году, в то время как Индия является ведущим поставщиком сырья, особенно хлопка и хлопчатобумажной пряжи.
ПОДРОБНЕЕ

Top