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Торговые отношения между Вьетнамом и США: позитивные моменты

После почти 30 лет нормализации торговых отношений Соединенные Штаты много лет неизменно оставались важным торговым партнером и крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, на долю которого приходилось почти 30% общего экспортного оборота Вьетнама. В 2022 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и США достиг 124 миллиардов долларов США, это также первый «сотый» млрд. товарооборот Вьетнама с партнером. В 2023 году, несмотря на общие трудности мировой экономики, многие прогнозы показывают, что товарооборот между двумя странами может превысить отметку в 100 миллиардов долларов США. Ожидается, что визит президента США Джо Байдена во Вьетнам улучшит отношения между двумя странами в области политики, экономики, торговли, инвестиций...

С 1994 года, когда США официально сняли торговое эмбарго против Вьетнама, началась новая страница экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и США.

В настоящее время США являются одним из крупнейших торговых партнёров Вьетнама. Примечательно, что двусторонний экспортный товарооборот между Вьетнамом и США увеличился более чем в 140 раз: с 451 миллиона долларов США в 1995 году до более чем 130 миллиардов долларов США в 2022 году.

Ссылаясь на данные Бюро переписи населения США, Департамент европейских и американских рынков (Министерство промышленности и торговли) сообщил: В 2022 году Вьетнам стал 7-м крупнейшим торговым партнером США, в том числе экспорт Вьетнама в США увеличился на 25,2%, что составляет примерно 3,9% от общего объема импорта США.

Основная экспортная продукция Вьетнама в США с положительными темпами роста включает электронные машины и оборудование, аудио- и видео оборудование; обувь; кожаные изделия, сумки, кошельки, зонты; пластик и пластмассовые изделия; игрушки, игры и спортивный инвентарь. При этом импортными товарами из США с высокими темпами роста являются самолеты, оборудование и запасные части; химия; пластик и изделия из пластика.

Г-н Та Хоанг Линь, директор Департамента европейско-американского рынка, прокомментировал: «Соединенные Штаты являются одним из важных рынков импорта вьетнамских сырьевых материалов, таких как хлопок, корма для животных, кукуруза и бобы, соевые бобы, химикаты, машины, технологии».

Более того, вьетнамские и американские экономики имеют взаимодополняющий характер. Соединенные Штаты имеют большую потребность в импорте типичных сельскохозяйственных продуктов или продуктов, в которых Вьетнам имеет сильные стороны... Между тем, Вьетнам имеет большую потребность в импорте многих видов станок, высокотехнологичного оборудования, авиационного и телекоммуникационного оборудования, сельскохозяйственной сырьевой продукции для производства.

Экспорт вьетнамских свежих фруктов в США процветал. Многие вьетнамские свежие фрукты получили лицензию на импорт на этот большой и сложный рынок, где существует множество строгих технических барьеров.

Креветки являются основным продуктом экспорта Вьетнама на рынок США.

Подтвердив, что у Вьетнама и США еще есть много возможностей для сотрудничества и развития, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай заявил: Вьетнам всегда рассматривает Соединенные Штаты как важный партнер.

Для развития рынка, помимо сотрудничества с крупными импортерами и каналами сбыта, бизнесу также необходимо применять стратегию диверсификации клиентов и активно искать нишевые рынки для минимизации рисков.

ИЖВ/ВИА

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