НОВОСТИ
Торговцы ожидают высоких продаж в период Тэт
В частности, в связи с годом Дракона, зодиакального символа этого Тэта, на большинстве декоративных изделий присутствуют изображения драконов, как традиционных, так и стилизованных.
По сравнению с предыдущим годом цены на товары для украшения Тэт остаются относительно стабильными.
Нгуен Май Ньи, мелкий торговец на улице Хай Тхыонг Лан Онг в 5-м районе, сказала, что во время Тэта количество покупателей удваивается по сравнению с обычными днями. Однако в этом году число покупателей сократилось примерно на 50 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она рассматривает возможность предоставления дополнительных скидок на товары ближе к Тэту и продления продаж после праздника, чтобы получить дополнительный доход.
Напротив, магазины и супермаркеты в Хошимине более загружены, поскольку покупатели активно ходят туда за покупками.
Помимо традиционных рынков, некоторые потребители отдают предпочтение каналам онлайн-покупок. Крупнейшие платформы электронной коммерции, такие как Shopee, Lazada и Tik Tok Shop, проводят различные акции, а также разрабатывают правила и услуги для облегчения процесса покупки.
Фонари, красные цветки зимней вишни, декоративные наклейки и благоприятные свитки - одни из популярных ключевых слов для поиска на этих платформах.