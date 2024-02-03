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Торговцы ожидают высоких продаж в период Тэт

По мере приближения Лунного Нового года (Тэт) в магазинах украшений на таких улицах Хошимина, как Хай Тхыонг Лан Онг, Чан Хынг Дао, Нгуен Чай, Фунг Хынг, можно увидеть множество разных, отличающихся разнообразным дизайном, товаров на тему Тэт. В этом году традиционные вьетнамские украшения для Тэт преобладают в большинстве представленных товаров. Покупатели обращают внимание на множество новинок, в том числе на двустишия Тет, написанные на красной бумаге и прикрепленные к бамбуковым палочкам, и бамбуковые подносы, окрашенные в красный цвет и украшенные каллиграфическими надписями с пожеланиями Тэт.

В частности, в связи с годом Дракона, зодиакального символа этого Тэта, на большинстве декоративных изделий присутствуют изображения драконов, как традиционных, так и стилизованных.

По сравнению с предыдущим годом цены на товары для украшения Тэт остаются относительно стабильными.

Нгуен Май Ньи, мелкий торговец на улице Хай Тхыонг Лан Онг в 5-м районе, сказала, что во время Тэта количество покупателей удваивается по сравнению с обычными днями. Однако в этом году число покупателей сократилось примерно на 50 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она рассматривает возможность предоставления дополнительных скидок на товары ближе к Тэту и продления продаж после праздника, чтобы получить дополнительный доход.

Напротив, магазины и супермаркеты в Хошимине более загружены, поскольку покупатели активно ходят туда за покупками.

Помимо традиционных рынков, некоторые потребители отдают предпочтение каналам онлайн-покупок. Крупнейшие платформы электронной коммерции, такие как Shopee, Lazada и Tik Tok Shop, проводят различные акции, а также разрабатывают правила и услуги для облегчения процесса покупки.

Фонари, красные цветки зимней вишни, декоративные наклейки и благоприятные свитки - одни из популярных ключевых слов для поиска на этих платформах.

ИЖВ/ВИА

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