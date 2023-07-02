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Торговля, услуги остаются ярким пятном экономического роста Дананга
По темпам роста Дананг занимает третье место среди пяти городов центрального подчинения и 46-е место среди 63 провинций и городов страны. В то же время, по масштабам ВРВП город занял четвертое место среди пяти городов центрального подчинения и 17-е место в стране.
Директор Статистического управления Чан Ван Ву сообщил, что экономический объем города за последние шесть месяцев составил более 64,78 трлн донгов (2,74 млрд долл. США), что на 5,31 трлн донгов больше, чем за тот же период 2022 года.
За рассматриваемый период доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВВП города составила 2,15%, в то время как на промышленность и строительство пришлось 18,75%, а на сектор услуг - 69,19%.
Сектор торговли и услуг продолжал оставаться ярким пятном с ростом на 6,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, внося позитивный вклад в общий экономический рост города. Среди них секторами с высокими темпами роста были административная деятельность и вспомогательные услуги (рост на 62,2%); услуги для частных лиц и сообщества (рост на 38%); услуги по размещению и питанию (рост на 32,8%).
К 20 июня общий доход государственного бюджета города достиг 9,68 трлн. донгов, что на 25,3% меньше, чем за тот же период 2022 года, а общий объем расходов предварительного бюджета достиг 13,12 трлн. донгов, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.
По словам Ву, реализация политики освобождения от налогов и снижения налогов, направленной на поддержку населения и предприятий для восстановления производства и бизнеса, а также новые меры, принятые в 2023 году, привели к снижению доходов города в первые месяцы 2023 года.
Экономический рост Да Нанга будет по-прежнему сталкиваться со многими трудностями и пока не смог достичь прорыва, но во второй половине года ситуация, вероятно, улучшится, предсказал он.