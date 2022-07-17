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НОВОСТИ

Торговля между Вьетнамом и Японией превысила 23 млрд. долл. США в первом полугодии

По данным Главного таможенного управления, общий экспортный оборот Вьетнама в Японию достиг 11,38 млрд. долл. США за первые 6 месяцев 2022 года, что почти на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Главного таможенного управления, общий экспортный оборот Вьетнама в Японию достиг 11,38 млрд. долл. США за первые 6 месяцев 2022 года, что почти на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.

Между тем, импорт из Японии в этот период достиг 12 млрд. долл. США, увеличившись на 10,6% в годовом исчислении.

Масштабы двусторонней торговли между Вьетнамом и Японией уступают лишь торговле с Китаем, США и Республикой Корея (РК).

Экспортные товары Вьетнама весьма разнообразны: от сельскохозяйственной продукции до товаров переработки и производства.

За этот период три группы экспортных товаров на сумму более 1 млрд. долл. США включают: текстиль и одежду на сумму около 1,67 млрд. долл. США; машины, оборудование, инструменты и запасные части – 1,364 млрд. долл. США; транспортные средства и запасные части - 1,2 млрд. долл. США.

Три группы импортных товаров с оборотом более 1 млрд. долл. США включали компьютеры, электронные изделия и компоненты на сумму более 3,5 млрд. долл. США; машины, оборудование, инструменты и запасные части — 2,14 млрд. долл. США; железа и стали - более 1 млрд. долл. США.

В 2021 году двусторонняя торговля между двумя странами достигла почти 43 млрд. долл. США, из которых экспорт Вьетнама оценивался в 20,13 млрд. долл. США, а импорт - в 22,8 млрд. долл. США.

ВИА

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