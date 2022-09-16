Топ-500 самых прибыльных предприятий Вьетнама в 2022 году

Военно-промышленная и телекоммуникационная группа Viettel (Viettel) вошла в число 10 предприятий, удостоенных чести в списке Profit500. Фото: Viettel

15 сентября компания Vietnam Report совместно с газетой VietnamNet опубликовало рейтинг PROFIT500-500 самых прибыльных предприятий Вьетнама в 2022 году.

В первую десятку предприятий в рейтинге вошли Вьетнамская нефтегазовая компания Petrovietnam, компания Samsung Electronics Thai Nguyen Vietnam, Hoa Phat Group, компания Viettel, банки Vietcombank, Techombank, Vietinbank, Agribank, MB Bank и Вьетнамская электрическая компания EVN.

Рейтинг PROFIT500 способствует представлению и популяризации вьетнамских бизнес-брендов среди деловых кругов, а также отечественных и международных инвесторов. После 6 лет публикации, поиска и награждения эффективных, высокодоходных и устойчивых предприятий, рейтинг PROFIT500 признал вклад многих ведущих компаний, которые являются опорой развития страны.

В то время, когда глобальная экономика сталкивается со многими рисками и всевозможными колебаниями, а бизнес сталкивается имеет проблемы с ценами и издержками при усилении инфляционного давления, рейтинг лучших прибыльных предприятий ценится бизнес-сообществом, инвесторами и общественностью.

При оценке эффективности бизнеса предприятий с точки зрения рейтинга, существует 3 отрасли, на которые приходится наибольшая доля предприятий в данном списке, включают недвижимость и строительство, финансы и пищевую промышленность.

Это соотношение составляет 22,2%, 13,7% и 10,7%. Согласно отчету PROFIT500 о средней рентабельности активов (ROA) за период 2019-2022 гг., в предыдущие периоды у предприятий был более эффективный уровень эксплуатации активов, чем сейчас. Также в этот период предприятия в секторе прямых иностранных инвестиций (ПИИ) всегда достигали самого высокого среднего значения ROA, но в начале 2022 года наблюдалось самое резкое снижение до 11%.

Частные предприятия по-прежнему поддерживают средний показатель ROA в 2021 году на уровне 9,4%. Между тем, государственный сектор по-прежнему остается местом с самой низкой рентабельностью инвестиций на уровне 7,8% в 2022 году и имеет тенденцию к снижению.

Что касается индекса средней рентабельности собственного капитала (ROE) за период 2019-2022 гг., то предприятия с ПИИ имеют положительный показатель и по-прежнему сохраняют лидирующие позиции на уровне 27,7%. Это также самый высокий уровень, достигнутый сектором ПИИ за этот период. Далее идет частный сектор со средней рентабельностью собственного капитала 21,9%.

Несмотря на небольшое улучшение по сравнению с предыдущими двумя годами, эффективность капитала частного сектора еще не вернулась к своему допандемическому пику в 24,2%. В то время как в обоих регионах наблюдается рост среднего показателя ROE, в госсекторе наблюдается существенное снижение с 23,6% до 16,5% в 2022 году — самый низкий уровень за последние 4 года. Таким образом, эффективность использования капитала и активов государственных предприятий находится на самом низком уровне в трех регионах.

Генеральный директор Vietnam Report Ву Данг Винь заявил, что вьетнамская экономика подает сильные признаки восстановления за счет уверенного роста экспорта промышленной продукции на традиционных экспортных рынках, а многие показатели даже превзошли допандемический уровень.

Общий импортно-экспортный оборот товаров за первые 8 месяцев 2022 года достиг 497,64 млрд. долл. США; при этом экспорт увеличился на 17,3%, а импорт - на 13,6%. Активное восстановление внутреннего спроса, особенно на услуги, также способствовало росту.

Розничная реализация потребительских товаров и услуг в августе 2022 года увеличилась на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом розничная реализация товаров увеличилась в 1,3 раза (на 20% больше, чем за аналогичный допандемический период 2019 года.

По оценкам, за первые 8 месяцев 2022 года общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг вырос на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Открытие государственных границ в марте 2022 года восстановило индустрию туризма, привлекая 1.440 тыс. иностранных туристов за 8 месяцев, что в 12,7 раза больше.

Положительные результаты за 8 месяцев создали основу для роста в третьем квартале, чтобы создать прорыв, благодаря которому можно легко достичь цели экономического роста на данный год.

Опрос самых прибыльных предприятий Вьетнама, проведенный Vietnam Report в августе, также зафиксировал очень позитивное восстановление. Более двух третей предприятий заявляют, что выручка вернулась или превысила допандемический уровень.

Примечательно, что деятельность предприятий по управлению затратами оказалась достаточно эффективной, но в группе предприятий, опережающих и достигающих показателей выручки, только около 6,2% предприятий еще не достигли допандемического уровня прибыли.



