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Токийское мероприятие связывает японских инвесторов с вьетнамскими населенными пунктами и предприятиями
Мероприятие, проводимое в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, привлекло большое количество инвесторов и представителей бизнеса из обеих стран.
Организаторами мероприятия выступили Агентство по содействию торговли Вьетнама (Vietrade) при Министерстве промышленности и торговли, Центр АСЕАН - Япония (AJC), Торговое представительство Вьетнама в Японии, Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO), а также провинции Хаужанг, Баккан, Лайчау и город Дананг (Вьетнам).
Директор Vietrade Ву Ба Фу отметил, что в рамках конференции представители местных органов власти, индустриальных парков и предприятий Вьетнама смогут напрямую встретиться с японскими инвесторами, чтобы изучить спрос и ситуацию с японскими инвестициями в стране и обсудить меры по расширению инвестиционных связей.
В частности, официальные лица городов Хаужанг, Баккан, Лайчау и Дананг имели возможность подробно рассказать об инвестиционном и деловом климате в своих населенных пунктах, а также о своей политике по преодолению трудностей, с которыми сталкиваются предприятия, и восстановлению производственной и деловой активности после пандемии COVID-19, добавил он.
Генеральный секретарь AJC Кунихико Хирабаяси сообщил, что в прошлом году AJC представил среднесрочный стратегический план до 2025 года, направленный на реагирование значительных изменений в международной и региональной ситуации. План предусматривает продвижение и диверсификацию инвестиций, таких как прямые инвестиции, которые являются устойчивыми и оказывают положительное социально-экономическое воздействие из Японии в страны АСЕАН, особенно во Вьетнам.
AJC придает особое значение инвестициям, способствующим «зеленому» росту и экономике замкнутого цикла, и будет расширять деятельность по торговому и инвестиционному сотрудничеству между Японией и АСЕАН на более комплексной основе, продолжил он.
С момента установления дипломатических отношений в 1973 году Япония всегда была одним из ведущих партнеров Вьетнама.
По состоянию на 20 июня во Вьетнаме было реализовано 5116 действующих проектов на сумму более 69,9 млрд. долл. США. Япония также является крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) для страны Юго-Восточной Азии, объем которой составляет около 30 млрд. долл. США.
Страна Северо-Восточной Азии была пятым по величине импортером вьетнамских товаров в первом полугодии 2023 года - 11 млрд. долл. США, свидетельствует статистика.