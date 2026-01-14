Товарооборот между Вьетнамом и Индией достиг исторического рекорда

Из этой суммы экспорт Вьетнама в Индию составил 10,3 млрд долларов США, увеличившись на 14,2%, тогда как импорт из Индии достиг 6,1 млрд долларов США, что на 4,9% больше.

Товарооборот между Вьетнамом и Индией достиг исторического уровня — почти 16,46 млрд долларов США (Фото: ВИА)

К основным товарным группам с крупным объёмом экспорта или высоким темпом роста относятся мобильные телефоны всех видов и комплектующие — 2,1 млрд долларов США (+27%), что составляет 20,7% общего объёма экспорта; компьютеры, электронная продукция и комплектующие заняли второе место с показателем 1,7 млрд долларов США (+15,8%), что соответствует 16,8%; машины, оборудование, инструменты и запасные части — 1,05 млрд долларов США (+11,3%), или 10,2%.

Другие товары с заметным ростом включают корма для животных и сырьё (+97%), чёрный перец (+54%) до 74,2 млн долларов США, изделия из пластмасс (+53%) до 252,6 млн долларов США, чай (+27,5%) до 4,7 млн долларов США, рыбную продукцию (+26%) до 19,6 млн долларов США. Кроме того, экспорт химической продукции вырос на 22,5% до 356,7 млн долларов США, текстильной и швейной продукции — на 23% до 194,2 млн долларов США, транспортных средств и запасных частей — на 24% до 221,2 млн долларов США, кондитерских изделий и продукции из зерновых — на 16,5% до 2,8 млн долларов США, а химических продуктов — на 15% до 150,8 млн долларов США.

В обратном направлении объём импорта Вьетнама из Индии за данный период составил лишь 6,1 млрд долларов США, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Импорт из Индии составляет всего 1,75% от общего объёма импорта Вьетнама. Особенно примечательно, что в 2025 году Вьетнам зафиксировал положительное сальдо торгового баланса с Индией в размере 4,23 млрд долларов США, что на 31% больше, чем в 2024 году.

Структура товарооборота между двумя странами имеет существенные различия: Индия поставляет ключевые сырьевые материалы, такие как железо и сталь, химикаты, фармацевтическую продукцию, текстиль, корма для животных и морепродукты; в то время как Вьетнам активно экспортирует технологическую и электронную продукцию, текстиль, химические изделия, древесину, обувь, специи, кофе и чёрный перец. Такая взаимодополняемость способствует снижению рисков и развитию региональных цепочек создания стоимости.

Электромобили, произведённые на заводе VinFast в Индии (Фото: ВИА)

Что касается инвестиций Индии во Вьетнам, то, по данным Департамента иностранных инвестиций Вьетнама, Индия реализует 378 проектов с общим объёмом инвестиций свыше 1 млрд долларов США. Основными направлениями индийских инвестиций являются энергетика, переработка полезных ископаемых, переработка сельскохозяйственной продукции (кофе, чай, сахар), информационные технологии, автокомпоненты, фармацевтика, гостиничный бизнес и инфраструктура.

В противоположном направлении, согласно данным Управления по содействию промышленности и внутренней торговле Индии, по состоянию на 2022 год Вьетнам инвестировал около 28,55 млн долларов США в такие сферы, как товары народного потребления, электроника, строительство, информационные технологии, фармацевтика и другие отрасли в Индии.

В 2024 году компания VinFast (Вьетнам) объявила об инвестициях в размере 2 млрд долларов США в завод по производству электромобилей в штате Тамилнад, из которых 500 млн долларов США приходятся на первый этап; выпуск электромобилей начался в 2025 году. В декабре 2025 года Vingroup сообщил о подписании Меморандума о взаимопонимании (MoU) с правительством штата Телангана на Глобальном саммите Telangana Rising, предусматривающего инвестиции в размере около 3 млрд долларов США, реализуемые поэтапно с целью развития многопрофильной экосистемы в данном штате.

На фоне высоких темпов экономического роста обеих стран, взаимодополняющего спроса рынков, а также импульса от визитов на высоком уровне и многосторонних форумов, торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Индией, по оценкам, вполне способно достичь уровня 20 млрд долларов США в ближайшие годы.

В условиях значительных колебаний мировой экономики Индия становится стабильным и надёжным альтернативным партнёром, способствующим диверсификации рынков для вьетнамских предприятий.