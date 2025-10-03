НОВОСТИ
Товарищ Чыонг Кань Туен избран Председателем Народного комитета города Кантхо
На сессии Народный совет города принял решение об освобождении от должности Председателя Народного комитета города Кантхо Чан Ван Лау. Ранее Чан Ван Лау решением Политбюро ЦК КПВ был переведён и назначен членом Исполнительного комитета и Постоянного бюро провинциального парткома Виньлонга, а также секретарём провинциального парткома Виньлонга 1-го созыва на срок 2025–2030 годов.
Одновременно Народный совет города внёс представление о выдвижении кандидатуры заместителя секретаря Городского парткома Кантхо Чыонг Кань Туена на должность Председателя Народного комитета города. На сессии депутаты большинством голосов (95%) избрали его на эту должность.
Выступая при вступлении в должность, Чыонг Кань Туен пообещал прилагать максимум усилий, работать преданно и ответственно, постоянно самосовершенствоваться и стремиться во всех направлениях; приложить все знания, способности и энергию для совместной работы с Президиумом и членами Народного комитета города, продолжая укреплять традиции сплочённости, строго выполнять руководство ЦК КПВ и Городского парткома, руководствоваться решениями Народного совета города; добросовестно и полностью исполнять возложенные обязанности и полномочия; проявлять инициативу, гибкость и творческий подход в руководстве и управлении, решительно выполняя все поставленные задачи.
Постоянный заместитель секретаря Городского парткома, председатель Народного совета города Кантхо Донг Ван Тхань отметил, что сессия проходит сразу после успешного завершения 1-го съезда городской парторганизации на срок 2025–2030 годов. Это событие имеет особое значение, является ключевым фактором, создающим прочную политическую основу для уверенного шага города вместе со страной в новую эпоху развития, богатства и процветания.
На сессии Народный совет города также рассмотрел и принял решения о корректировке и дополнении среднесрочных планов государственных инвестиций на 2025 год и источников финансирования для реализации национальных целевых программ. Это актуальные вопросы, которые требовали обсуждения и утверждения, чтобы Народный комитет города мог оперативно управлять процессом ускорения темпов освоения средств и обеспечить выполнение показателей, установленных Премьер-министром. Были также приняты решения о корректировке и дополнении бюджетных прогнозов по доходам и расходам, распределению средств, включая целевые поступления из центрального бюджета, дополнительные доходы, экономию расходов и остатки бюджета для реализации проектов, режимов и программ на территории города.
Кроме того, Народный совет города рассмотрел и одобрил проект по реорганизации внебюджетных финансовых фондов, что соответствует курсу на упорядочение организационной структуры политической системы при переходе к двухуровневой модели местной власти, обеспечивая её согласованность, единство и своевременность; устраняя недостатки, ограничения и дублирование в организационной деятельности.