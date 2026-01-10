Товарищ Фам Дай Зыонг назначен на должность Секретаря провинциального парткома Футхо

Согласно решению Политбюро, товарищ Фам Дай Зыонг — член ЦК КПВ, заместитель руководителя Отдела ЦК КПВ по политике и стратегии — был переведён и назначен для участия в Исполнительном комитете парторганизации и Постоянном бюро парткома провинций Футхо, а также назначен на должность Секретаря парткома провинций Футхо на срок полномочий 2025–2030 годов; одновременно он назначен для участия в парткоме 2-го военного округа.



Участники вручают цветы, поздравляя товарища Фам Дай Зыонга с назначением на должность Секретаря Парткома провинции Футхо XX созыва, срок полномочий 2025–2030 годов (Фото: ВИА)

Вручая решение и поздравляя нового Секретаря парткома провинций Футхо, Заведующий Организационного отдела Ле Минь Хынг подчеркнул, что товарищ Фам Дай Зыонг оценивается Политбюро как кадровый работник, обладающий высокими профессиональными качествами и богатым опытом, научным, демократичным, решительным стилем работы, с глубоким знанием ситуации на местах. На всех занимаемых должностях он всегда успешно и на высоком уровне выполнял возложенные на него задачи, внося важный вклад в общие достижения и результаты работы местных органов, учреждений и подразделений.

Г-н Ле Минь Хынг выразил уверенность, что на посту Секретаря парткома провинций Футхо товарищ Фам Дай Зыонг в полной мере реализует свои способности и опыт для образцового выполнения возложенных обязанностей. Он также призвал членов Постоянного бюро и Исполнительного комитета партийной организации провинции, руководителей всех уровней и отраслей продолжать проявлять высокую ответственность, сплочённость и личный пример, совместно с товарищем Фам Дай Зыонг стабилизировать внутриполитическую обстановку, сосредоточиться на руководстве и управлении выполнением политических задач и социально-экономическим развитием, содействуя всё более устойчивому развитию провинции Футхо.

Заведующий Организационного отдела сообщил, что товарищ Чыонг Куок Хюи подал в Политбюро заявление с просьбой об освобождении от занимаемых должностей в провинции Футхо, а также от обязанностей депутата Национального собрания по личным причинам. Политбюро согласилось освободить товарища Чыонг Куок Хюи от участия в Исполнительном комитете парторганизации и Постоянном бюро парткома провинций Футхо, от должности Секретаря парткома провинций Футхо на срок полномочий 2025–2030 годов и от других связанных должностей, удовлетворив его личное прошение о прекращении служебной деятельности.

Выступая при вступлении в должность, товарищ Фам Дай Зыонг подтвердил, что на новом посту он продолжит прилагать усилия, постоянно учиться и вместе с коллективом Постоянного бюро, Исполнительного комитета партийной организации и всей политической системы провинции Футхо в духе единства и ответственности добросовестно выполнять возложенные задачи.

Товарищ Фам Дай Зыонг родился в 1974 году, родом из города Ханой, имеет степень магистра в области управления наукой и технологиями, обладает квалификацией высшего уровня политической теории. С февраля 2025 года он является членом ЦК КПВ XIII созыва, заместителем руководителя Отдела ЦК КПВ по политике и стратегии, депутатом Национального собрания XV созыва.