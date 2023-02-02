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Товарищ Си Цзиньпин направил благодарственное письмо товарищу Нгуен Фу Чонгу

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель Китая Си Цзиньпин направил Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу благодарственное письмо за выражение соболезнований в связи с кончиной товарища Цзян Цзэминя.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ВИА    
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель Китая Си Цзиньпин направил Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу благодарственное письмо за выражение соболезнований в связи с кончиной товарища Цзян Цзэминя. Вьетнамское информационное агентство представляет полный текст письма.

«Благодарственное письмо

Товарищу Нгуен Фу Чонгу, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

Уважаемый товарищ Генеральный секретарь,

От имени Партии, Государства и народа Китая искренне благодарю Вас за выражение соболезнований в связи с кончиной товарища Цзян Цзэминя и передаю Вам признательность семьи товарища Цзян Цзэминя.

Товарищ Цзян Цзэминь вместе с вьетнамскими руководителями способствовал нормализации китайско-вьетнамских отношений, разработке девиза из 16 слов «добрососедство и дружба, всеобъемлющее сотрудничество, долгосрочная устойчивость, стремление к будущему», оказал глубокое влияние на развитие отношений между Китаем и Вьетнамом.

Недавно товарищ Генеральный секретарь провел очень успешный визит в Китай. Вместе мы обсудили основные направления развития китайско-вьетнамских отношений и достигли важных общих пониманий. Я придаю большое значение развитию китайско-вьетнамских отношений и готов работать с Вами над продвижением китайско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества в новую эпоху, чтобы отношения постоянно поднимались на новые высоты.

Направляю Вам наилучшие пожелания.

СИ ЦЗИНЬПИН

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая

Председатель Китайской Народной Республики»

ВИА

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