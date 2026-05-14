Товарищ Нгуен Зуй Нгок провёл первое заседание Руководящего комитета по цифровой трансформации отрасли организационного строительства Партии
Товарищ Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационным вопросам, Глава Руководящего комитета, председательствовал на заседании.
На заседании было объявлено решение о создании Руководящего комитета по цифровой трансформации отрасли организационного строительства Партии в составе 29 товарищей. Товарищ Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационным вопросам, назначен Главой Руководящего комитета; также в состав вошли 7 заместителей главы и 21 член.
Руководящий комитет отвечает за руководство и единую координацию внедрения цифровой трансформации в Отделе ЦК КПВ по организационным вопросам и во всей отрасли организационного строительства Партии; обеспечение тесной увязки цифровой трансформации с обновлением методов руководства, управления, консультативной деятельности, организации исполнения и администрирования работы на основе платформ данных.
Комитет также руководит разработкой, организацией реализации, мониторингом, проверкой и контролем исполнения Генерального плана цифровой трансформации отрасли организационного строительства Партии на 2026 год и период до 2030 года; конкретизирует задачи в соответствии с принципом «6 чётких параметров и 1 сквозной принцип»: чёткая задача, чёткий исполнитель, чёткие полномочия и ответственность, чёткий процесс, чёткие сроки, чёткий результат; одна задача — один сквозной ответственный орган.
Комитет руководит созданием больших данных отрасли организационного строительства Партии, сосредотачивая внимание на данных о партийных организациях, членах Партии, кадрах, государственных служащих и работниках, организационной структуре, штатной численности, рабочих позициях, характеристиках, оценке и классификации кадров, подготовке и повышении квалификации, кадровой политике и защите внутренней политической безопасности; при этом данные должны быть «точными, полными, чистыми, актуальными, унифицированными и общедоступными для совместного использования»…
На заседании члены Руководящего комитета обсудили План реализации 45-дневной круглосуточной ударной кампании по устранению узких мест цифровой трансформации в Отделе ЦК КПВ по организационным вопросам и в отрасли организационного строительства Партии.
Подводя итоги заседания, товарищ Нгуен Зуй Нгок предложил провинциям и городам пересмотреть правовые нормы, вопросы распределения децентрализации и делегирования полномочий, задачи и процедуры; обеспечить синхронизацию местной инфраструктуры с общей инфраструктурой Центрального комитета; сверить оборудование; решения по безопасности; ресурсы (кадры и бюджет).
Члены комитета должны в полной мере учесть все мнения, высказанные на заседании, строго следовать общим положениям Руководящего комитета 204, выполнять резолюцию 57-NQ/TW и полностью осознавать цели кампании для достижения максимально эффективных результатов.
Что касается основных ориентиров и принципов действий, то, по словам товарища, цифровая трансформация должна быть тесно связана с обновлением методов руководства, управления и администрирования. Управления, департаменты, подразделения и местные органы должны рассматривать цифровую трансформацию как ключевую и постоянную политическую задачу, не допуская формализма, кампанейщины и погони за показателями. Цифровая трансформация должна воплощаться в реальной работе, реальных данных, реальных процессах, реальных продуктах и реальных действиях.
Данные являются фундаментом, программы — основой системы, а человек — главным субъектом. Подчёркивая это, товарищ Нгуен Зуй Нгок предложил сосредоточиться на создании отраслевой базы данных организационного строительства Партии в соответствии с требованиями: точность, полнота, чистота, актуальность, единое совместное использование, стандартизация процессов, форм и полей данных до широкого внедрения…