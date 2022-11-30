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Товарищеский матч с клубом «Боруссия»: Усилия вьетнамской сборной направлены на результат
Тренер сборной Вьетнама Пак Хан Со сказал, что он еще не принял решение о составе для предстоящего матча: «На сбор также вызваны молодые игроки, и я хочу увидеть, как они тренируются, чтобы оценить возможности этих игроков. Вьетнамская сборная команда хочет провести результативный матч против немецкой команды».
В последние дни дортмундская «Боруссия» одержала победу с крупным счетом над клубами Сингапура и Малайзии, в связи с чем тренер Пак Хан Со откровенно поделился: «Я думаю, что матч против дортмундской “Боруссии” будет трудным для вьетнамской сборной сейчас. Однако, перед тем, как принять участие в матче, нельзя думать о проигрыше, потому что мы можем проиграть, а можем и выиграть».
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич сказал, что команда очень рада приехать во Вьетнам и сыграть против национальной сборной. Чтобы подготовиться к товарищескому матчу, тренер Эдин Терзич посмотрел ряд матчей вьетнамской команды и обнаружил, что это хорошая команда, а ее игроки очень уверены в себе и добились многих результатов. Немецкий тренер надеется, что товарищеский матч поможет вьетнамской команде получить хороший опыт перед Кубком AFF, и оценил, что матч против вьетнамской команды будет непростым.
Товарищеский матч между сборной Вьетнама и клубом «Боруссия Дортмунд» состоится 30 ноября в 19:00 на стадионе Мидинь. Матч будет транслироваться в прямом эфире на канале VTV2 и в социальных сетях.