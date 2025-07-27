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Тихо охраняя лес в самом сердце столицы
Хотя площадь лесов в столице относительно невелика, подразделение по охране лесов в составе муниципального департамента сельского хозяйства и окружающей среды приняло ряд мер по укреплению управления, охраны и развития лесов.
В частности, власти инвестировали средства в предотвращение и тушение лесных пожаров, контроль за дикой природой и дистанционный мониторинг с помощью системы мониторинга лесных ресурсов (FRMS) 4.0. Такие усилия подчеркивают важную роль лесников в охране природных ресурсов Ханоя. Заместитель начальника отдела охраны лесов Ханоя Нгуен Тиен Лам подчеркнул, что, несмотря на ограниченную площадь, деревья города незаменимы для городского ландшафта, здоровья окружающей среды и экологической безопасности. Он подтвердил непоколебимую приверженность лесников своим обязанностям, особенно в условиях двойного давления со стороны изменения климата и расширения городов.
За первое полугодие лесничие своевременно рассмотрели более 308 административных дел и выдали около 100 документов, связанных с управлением лесами и дикой природой. Они зарегистрировали 24 предприятия по разведению диких животных, содействовали добровольной передаче трех лунных медведей (Ursus thibetanus) спасательному центру в национальном парке Батьма и внимательно следят за 274 объектами, в которых содержится более 105 000 особей, занесенных в список, в том числе 106 медведей, в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Рейнджеры также проинспектировали почти 400 предприятий по переработке древесины и лесных продуктов, а также семь объектов, занимающихся искусственным выращиванием диких растений.
В засушливый сезон бригады оперативно реагировали на 10 лесных пожаров и один пожар на нелесной территории. Хотя количество инцидентов увеличилось по сравнению с прошлым годом, своевременное вмешательство ограничило ущерб примерно 6,8 гектарами, без крупных потерь.
Команды лесников, работая совместно с местными властями, провели 132 операции по пресечению незаконной вырубки лесов, расчистки земель и строительства на лесных участках, особенно в таких общинах, как Йенбай, Чунгжа и Киман, где захват земель остается постоянной проблемой.
Нгуен Тиен Лам подчеркнул, что успех в значительной степени зависит от сотрудничества с местными органами власти и членами сообщества, отметив, что только профессиональные лесники по‑прежнему слабо укомплектованы и недостаточно оснащены.
Несмотря на достигнутый прогресс, усилия Ханоя по охране лесов сталкиваются с рядом трудностей. Подразделения лесников по-прежнему не укомплектованы должным образом из-за обширной, фрагментированной местности, которая включает в себя туристические и жилые зоны.
Инструменты мониторинга, компьютеры и GPS-трекеры устарели или неисправны, что затрудняет точное обновление данных в системе FRMS 4.0. Реструктуризация административных границ помешала беспрепятственной передаче документов по управлению лесами между населенными пунктами.
В некоторых отдаленных общинах уровень осведомленности населения остается низким, а в некоторых случаях административные перестановки способствуют продолжению нарушений земельного законодательства, в результате чего лесные участки вырубаются для застройки или ведения сельского хозяйства.
Нгуен Тиен Лам подчеркивает, что эффективная защита должна выходить за рамки деятельности специальных групп и включать согласованные действия властей и жителей на местах.
Он подтверждает, что подразделение официально обратилось к муниципальному народному комитету Ханоя с просьбой дать указание местным властям в лесных районах усилить правоприменение, инвестировать в современное оборудование и усовершенствовать политику в поддержку работы лесников.
Во второй половине 2025 года лесники сосредоточатся на нескольких приоритетных задачах. К ним относятся пересмотр текущего состояния лесов с целью приведения его в соответствие с национальными приоритетами, включая стратегию Вьетнама в области лесного хозяйства до 2050 года, а также расширение просветительской работы среди жителей, проживающих вблизи лесов, по вопросам лесного законодательства.
Фонд защиты и развития лесов Ханоя также стабилизируется и в настоящее время управляет примерно 89 млрд. донгов (3,5 млн. долларов США). Этот фонд будет поддерживать усилия по лесовосстановлению и выплаты за лесные и экосистемные услуги, предоставляемые местным домохозяйствам.
Директор Чан Куанг Винь описывает текущую административную реорганизацию на уровне общин как возможность и испытание одновременно. Он призывает местное руководство тесно сотрудничать с егерями, чтобы предотвратить повторяющиеся нарушения, предостерегая от реактивной модели «строительства загона только после того, как буйвол ушел».
Хотя лесные массивы Ханоя кажутся тихими и укромными в городской среде, работа, которая за ними стоит, остается активной и жизненно важной.
Скромный лесной покров города может остаться незамеченным среди бетона и асфальта, но для чиновников и хранителей этих зеленых участков каждый гектар имеет значение.
Их усилия, подкрепленные более сильной поддержкой, четкой политикой и связями с сообществом, скромно поддерживают зеленую линию жизни столицы в условиях растущих экологических и социальных вызовов.