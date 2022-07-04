Тихоокеанское партнерство-2022 под руководством США завершилось в Фуйене

USNS Mercy, госпитальное судно Военного командования морских перевозок США. Фото: ВИА

Тихоокеанское партнерство 2022 (PP22) завершилось 3 июля на USNS Mercy, госпитальном корабле Командования морских перевозок США, стоящем на якоре в порту Вунгро в городе Донгхоа, центральная провинция Фуйен.

В мероприятии приняли участие представители Вьетнама, США и других стран PP22, таких как Австралия, Великобритания и Япония, а также представители зарубежных стран, таких как Филиппины, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея и Фиджи, и международных организаций.

Двухнедельная программа была посвящена сотрудничеству в области здравоохранения, созданию классных комнат и реагированию на изменение климата, а также обмену искусством и спортом.

Контр-адмирал Марк Мелсон, командующий оперативной группой 73 (CTF 73), отметил, что местные жители и эксперты помогли им лучше понять культурные особенности в здравоохранении.

В своем выступлении посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер выразил удовлетворение результатами PP22, назвав их посланием, способствующим широкому и интенсивному сотрудничеству между двумя странами.

Заместитель председателя провинциального Народного комитета и глава организационного комитета PP22 Дао Ми сказал, что благодаря программе врачи и инженеры в Фуйене получили возможность участвовать в деятельности по международному сотрудничеству и повысить свои профессиональные навыки.

Это второй раз, когда PP проводится в Фуйене. Он направлен на укрепление всестороннего партнерства между Вьетнамом и США, дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и другими странами-участницами.



