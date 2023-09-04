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Типичные продукты создают «стартовую площадку» для ускорения роста туризма в Хошимине
Поддерживая свою роль экономического центра и привлекательного туристического направления, за первые 6 месяцев 2023 года индустрия туризма Хошимина получила доход в размере 80,833 трлн донгов, что на 62,7% больше, чем за тот же период 2022 года. Город встретил более 16,4 млн внутренних посетителей, что на 48% больше, чем за тот же период в 2022 году; количество иностранных посетителей достигло более 1,9 млн человек, увеличившись за тот же период более чем в 3 раза.
В отчете Департамента туризма Хошимина говорится, что за первые 6 месяцев 2023 года выручка от размещения и питания в городе достигла 51,073 трлн донгов, что на 36,2% больше, чем за тот же период 2022 года; доходы от путешествий достигли 4,827 трлн донгов, что на 78,5% больше, чем за тот же период 2022 года. В первой половине года Хошимин выпустил ряд новых туристических продуктов и услуг, привлекательных для отечественных и иностранных туристов. Департамент туризма уделяет особое внимание использованию силы местного туризма...
Недавно туристический продукт «Район 4 - Ку Лао, остров в центре города», построенный Народным комитетом района 4 в сотрудничестве с Департаментом туризма города Хошимина и туркомпанией Penguin Travel Service, был представлен в программе «В каждом районе есть по крайней мере один рекомендуемый туристический продукт». В рамках программы туристы могут посещать причал «Няронг» («Дом дракона»)– музей Хо Ши Мина, признанный архитектурно-художественным памятником городского уровня в 2011 году - историческое место особого значения, откуда Дядя Хо отправился в поиске способа спасения народа. Туристы также могут осмотреть Хошимин с моста Монг - одного из старейших архитектурных сооружений Сайгона и отправиться в круиз по реке Сайгон, чтобы полюбоваться закатом...
• Продолжать импульс роста
Многие посетители Хошимина оценили, что в первой половине 2023 года туристическая индустрия города «впервые» запустила продукты и услуги, которые туристы после такого опыта хотят показать своей семьей, родственникам и друзьям... В рамках программы экскурсий по национальным памятникам архитектуры, искусства и художественных реликвий Национального уровня штаб-квартиру Народного совета и Народного комитета города Хошимина за два дня посетила 51 делегация и около 1500 местных и иностранных туристов.
По словам Ле Чыонг Хьен Хоа, заместителя директора Департамента туризма города Хошимин, в этом районе есть 21 место, где представлены рекомендуемые продукты. После начала восстановления туристической отрасли было зарегистрировано 366 туристических ресурсов, а к моменту запуска программы «В каждом районе есть по крайней мере один рекомендуемый туристический продукт» Хошимин добавил еще 60 новых туров.
В последние 6 месяцев 2023 года городская туристическая индустрия ориентирована сосредоточиться на реализации стратегии развития городского туризма до 2030 года; продолжить реализацию проекта по развитию умного туризма в Хошимине в период 2021-2025 годов. Отрасль ускорила завершение создания системы баз данных по туризму и проекта интеграции информации о туристических услугах.
В сотрудничестве в области туризма город уделяет особое внимание программе сотрудничества в области развития туризма между городом Хошимин и 13 провинциями и городами в дельте Меконга. Кроме того, Департамент туризма усиливает деятельность по продвижению туризма Вьетнама - Хошимина за рубежом на некоторых ключевых рынках, таких как Сингапур, США...