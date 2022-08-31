Типичная модель, способствующая построению «гуманитарной экосистемы в больницах»

29 августа на Форуме «Гуманитарная экосистема» в рамках 11-го Национального собрания Общества красного креста Вьетнама, срок 2022 – 2027 гг., делегаты обсудили модели и способы творчества в гуманитарной работе, особенно модели поддержки пациентов в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Чтобы заботиться и помогать пациентам в трудных обстоятельствах, больница Нгуен Чй Фыонг (г. Хошимин) всегда призывает сообщество строить «экосистему» во всех аспектах, используя возможность оказывать всестороннюю поддержку пациентам во время их лечения в больнице.

Пациенты могут получить поддержку в оплате больничных в случае неотложной помощи, питание, поддержку основных расходов на проживание, дешевые покупки в киоске больницы и др.

Совместно с «Чрезвычайным фондом» больница открыла киоск «Разделяя любовь», расположенный на территории больницы. Это сделано для того, чтобы получить старые, но все еще хорошие вещи и одежду для предоставления пациентам в тяжелых условиях, создавая благоприятные условия для персонала больницы и людей, желающих заниматься благотворительностью и помогать больным в трудных жизненных обстоятельствах. Киоск был открыт в начале сентября 2020 года, он принял тысячи пациентов, родственников больных, которые покупали нужные товары по ценам от 0 донгов до максимум 50.000 донгов.

Кроме того, больница Нгуен Чи Фыонг также подключена к программе «Рисовая тарелка на стене», предоставляя пациентам ежедневное бесплатное питание. Качество этих блюд гарантируется кейтеринговой компанией со 100% немецким капиталом.

Директор - председатель Ассоциации Красного Креста больницы Нгуен Чи Фыонг сказал, что больница предоставляет бесплатную транспортную поддержку каждому умирающему пациенту, чтобы он мог вернуться домой.

Понимая трудности трудных пациентов, Общество Красного Креста провинции Биньтхуан организовало модель «Благотворительная кухня для бедных пациентов» в больницах. С 2016 по 2021 год благотворительные кухни провинции предоставили почти 2,7 млн. порций бесплатного питания на общую сумму более 25 млрд. донгов.