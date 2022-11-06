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Тиенжанг активизирует выдачу кодов зон выращивания фруктов

Провинция Тиенжанг с более 80.000 га фруктовых садов и производством более 1,5 млн. тонн в год продвигает присвоение кодов зон выращивания фруктов, чтобы создать основу для их экспорта. По данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей провинции Тиенжанг, на 26 октября в провинции присвоены 187 кодов для 17.396 га земли под фрукты.

В том числе выданы 95 кодов зон выращивания для экспорта на китайский рынок на площади 16.305 га, где растут 7 сортов фруктов (джекфрут, драгонфрут, манго, арбуз, рамбутан, лонган и дуриан). Для требовательных рынков (США, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия) выданы 92 кода зон выращивания для площади в 1.091 га и 5 видов фруктов, включая драгонфрут, манго, рамбутан, лонган и звездное яблоко.

Департамент сельского хозяйства и развития сельских местностей провинции координирует действия с функциональными секторами и населенными пунктами, чтобы продвигать производство дуриана в безопасном направлении, применяя надлежащую сельскохозяйственную практику (VietGAP) к зонам выращивания на экспорт.

Кроме того, усиливается информирование о содержании Протокола о фитосанитарных требованиях к дурианам, экспортируемым из Вьетнама в Китай, чтобы в местностях они могли соответствовать китайским правилам.

В частности, для удовлетворения требований импортеров и перерабатывающих предприятий провинция Тиенжанг будет расширять производство в направлении концентрированного выращивания, в котором Департамент сельского хозяйства и развития сельских местностей будет продолжать руководство, инспекцию, надзор за площадями фруктовых деревьев, которым были предоставлены коды зон выращивания для экспорта. Наряду с этим, Департамент также продолжает поддерживать предприятия, организации и частных лиц в получении новых кодов зон выращивания для официального экспорта.

ВИА

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