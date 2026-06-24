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Тесная координация в реализации соглашений о сотрудничестве между Вьетнамом и Индией
Председатель НС подчеркнул, что НС будет тесно координировать действия с законодательным органом Индии в реализации договорённостей и общего понимания, достигнутых руководителями двух стран.
Председатель НС Чан Тхань Ман предложил послу продолжать взаимодействие с соответствующими органами для эффективного воплощения результатов визита, стремясь к достижению цели увеличения объёма двусторонней торговли до 25 миллиардов долларов США, укреплению взаимных инвестиций и превращению науки и технологий в новый столп сотрудничества, а также расширению взаимодействия в сферах обороны и безопасности, образования, здравоохранения, культуры и народной дипломатии.
Председатель НС также высоко оценил активное сотрудничество между законодательными органами двух стран, приветствовал создание парламентом Индии Группы депутатов дружбы Индия — Вьетнам и отметил, что НС также недавно создало Группу депутатов дружбы Вьетнам — Индия.
Он предложил двум сторонам активнее развивать обмен делегациями, сотрудничество между профильными комитетами, группами депутатов дружбы, а также обмениваться опытом в области законодательной деятельности, надзора и принятия важных решений каждой страны.
Посол Тшеринг Вангчук Шерпа выразил благодарность председателю НС Чан Тхань Ману за уделённое время и сообщил, что высшее руководство, научные круги, СМИ и общественность Индии высоко оценивают результаты государственного визита Генсекретаря, Президента То Лама в Индию.
По словам посла, этот визит имел особое значение и стал сильным импульсом для вывода двусторонних отношений на новый уровень. Правительство Индии уделяет большое внимание этому вопросу и будет тесно взаимодействовать с вьетнамскими органами для эффективной реализации результатов визита.
Посол выразил признательность и высокую оценку вниманию и руководящей роли председателя НС в продвижении двусторонних отношений, особенно в расширении обмена делегациями высокого уровня и на различных уровнях, развитии торгово-инвестиционного сотрудничества, науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Посол также подчеркнул, что продолжит прилагать усилия для укрепления роли моста в развитии культурного, религиозного сотрудничества и народных обменов, способствуя укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран. Он сообщил, что индийская сторона изучает план дальнейшей передачи реликвий Будды во Вьетнам для поклонения в ближайшее время.
Посол также подчеркнул, что продолжит прилагать усилия для выполнения роли моста в развитии сотрудничества в области культуры, религии и народных обменов, способствуя укреплению доверия и взаимопонимания между двумя странами; он сообщил, что индийская сторона изучает план дальнейшей передачи священных реликвий Будды во Вьетнам для их почитания в ближайшее время.
Посол подтвердил, что парламентское сотрудничество и народная дипломатия являются важными опорами двусторонних отношений. Он передал приветствия и наилучшие пожелания от председателя Совета штатов и председателя Палаты народа Индии председателю НС Чан Тхань Ману, а также вручил письмо-приглашение от председателя Палаты народа Ом Бирлы с приглашением посетить Индию.
Посол сообщил, что индийские руководители выражают большое желание в скором времени принять председателя НС и высокопоставленную делегацию парламента Вьетнама, а также усилить обмены между органами парламентов и группами депутатов дружбы двух стран.
Председатель НС Чан Тхань Ман с удовольствием принял приглашение и сообщил, что организует визит в подходящее время.