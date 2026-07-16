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Тесная дружба является основой для устойчивого развития отношений между Вьетнамом и Индией

Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что эта тесная дружба является ценным достоянием двух народов и фундаментом для дальнейшего устойчивого развития отношений между Вьетнамом и Индией в рамках Усиленного всеобъемлющего стратегического партнёрства.
  Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принимает посла Индии во Вьетнаме Церинга Вангчука Шерпу. Фото: ВИА  
15 июля в здании Министерства иностранных дел, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял посла Индии во Вьетнаме Церинга Шерпу.

Министр Ле Хоай Чунг вновь выразил глубокие соболезнования в связи с аварией, произошедшей 11 июля в морской акватории провинции Анзянг; передал искренние слова сочувствия Правительству, народу Индии и особенно семьям погибших. Министр отметил, что вьетнамское руководство уделяет этому происшествию особое внимание, направило телеграмму соболезнования руководству Индии и поручило компетентным органам в срочном порядке тесно координировать действия с индийской стороной, принять все необходимые меры по поиску и спасению, оказанию медицинской помощи пострадавшим, поддержке родственников и возвращению тел погибших на родину.

Министр высоко оценил эффективную координацию деятельности представительских органов Индии во Вьетнаме в процессе урегулирования последствий происшествия, одновременно подчеркнув, что компетентные органы Вьетнама в срочном порядке расследуют причины аварии, строго рассматривают нарушения при их наличии и усиливают нормы обеспечения безопасности для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Посол Церинг Шерпа выразил глубокую благодарность за внимание, поддержку и своевременную помощь руководства партии, государства и Правительства Вьетнама, Министерства иностранных дел, властей провинции Анзянг, а также компетентных органов Вьетнама с самого момента произошедшей аварии. Посол сообщил, что благодаря тесной и эффективной поддержке вьетнамских органов все тела погибших были доставлены на родину, чтобы семьи и родственники могли провести похоронные церемонии в соответствии с национальными традициями. Пострадавшие также получили надлежащую медицинскую помощь и постепенно восстанавливаются.

Посол выразил глубокое волнение перед искренними чувствами народа Вьетнама. Слова соболезнования, поддержки и искреннего сочувствия стали дополнительной опорой, помогая Правительству, народу Индии и семьям погибших преодолеть эту огромную утрату.

Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что эта тесная дружба является ценным достоянием двух народов и фундаментом для дальнейшего устойчивого развития отношений между Вьетнамом и Индией в рамках Усиленного всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Министр выразил благодарность Посольству Индии за тесную координацию в реализации результатов государственного визита в Индию в мае этого года Генерального секретаря, Президента государства То Лама, и предложил обеим сторонам всесторонне, эффективно и своевременно реализовывать договорённости высокого уровня, регулярно проводить их обзор, оперативно устранять возникающие трудности и препятствия, обеспечивая дальнейшее эффективное развитие и практическое наполнение рамок Усиленного всеобъемлющего стратегического партнёрства.

ИЖВ/ВИА

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