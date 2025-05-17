НОВОСТИ
Тематический поезд запущен в столичном метро РФ в честь его 90-летия
«Это не просто праздничный состав, а настоящий музей на рельсах. Благодаря уникальному оформлению вагонов пассажиры смогут подробнее узнать об истории развития метро», — цитирует его пресс-служба Дептранса. Состав включает в себя восемь вагонов. Дизайн каждого из них посвящен определенному этапу развития подземки: от вагонов типа «А», «Г», «Е», «Номерной», «Русич», «Ока» до «Москва» и «Москва-2024».
Прокатиться на поезде горожане смогут на Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца августа. В честь юбилея столичный метрополитен подготовил к продаже транспортные карты и сувениры. Например, на картах «Тройка» изображены интерьеры станций, включая «Комсомольскую», «Курскую», «Киевскую» и «Воронцовскую».
Также доступны аксессуары для банковских и транспортных карт, светильник, вечный календарь, брендированные открытки и ручки. Приобрести их можно во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной», интернет-магазинах, маркетплейсах и стойках «Живое общение».