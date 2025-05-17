Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Тематический поезд запущен в столичном метро РФ в честь его 90-летия

Прокатиться на поезде горожане смогут на Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца августа Новый тематический поезд запустили в честь 90-летнего юбилея Московского метрополитена, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Это не просто праздничный состав, а настоящий музей на рельсах. Благодаря уникальному оформлению вагонов пассажиры смогут подробнее узнать об истории развития метро», — цитирует его пресс-служба Дептранса. Состав включает в себя восемь вагонов. Дизайн каждого из них посвящен определенному этапу развития подземки: от вагонов типа «А», «Г», «Е», «Номерной», «Русич», «Ока» до «Москва» и «Москва-2024».

Прокатиться на поезде горожане смогут на Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца августа. В честь юбилея столичный метрополитен подготовил к продаже транспортные карты и сувениры. Например, на картах «Тройка» изображены интерьеры станций, включая «Комсомольскую», «Курскую», «Киевскую» и «Воронцовскую».

Также доступны аксессуары для банковских и транспортных карт, светильник, вечный календарь, брендированные открытки и ручки. Приобрести их можно во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной», интернет-магазинах, маркетплейсах и стойках «Живое общение».

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Партийные и государственные лидеры отдали дань уважения Президенту Хо Ши Мину в связи с 135-й годовщиной со его дня рождения

Партийные и государственные лидеры отдали дань уважения Президенту Хо Ши Мину в связи с 135-й годовщиной со его дня рождения

Делегация Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президента государства, Национального собрания, Правительства и Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама 19 мая утром возложила венки к мавзолею Президента Хо Ши Мина, чтобы почтить память покойного лидера по случаю 135-й годовщины со его дня рождения (19 мая 1890 - 2025).
ПОДРОБНЕЕ

Top