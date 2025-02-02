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Тематические туры Тэт, привлекающие иностранных туристов

По словам инсайдеров, иностранные гости высоко оценили разнообразие культурных, исторических и познавательных туристических продуктов, особенно тех, которые предлагают туристам возможность отпраздновать Лунный Новый год (Тэт), как это делают местные жители. 20 января компания Vietluxtour Travel JSC приняла группу из почти 100 польских туристов, отправившихся в 10-дневный тур по Индокитаю. Их маршрут включал остановки в Хошимине, дельте Меконга и самой южной прибрежной провинции Биньтхуан в городе Фантхьет, предлагая уникальный культурный опыт Тэт - крупнейшего традиционного праздника Вьетнама, который длится с 25 января (26-й день последнего месяца Года Дракона) по 2 февраля (пятый день Года Змеи) в этом году.

Польские туристы будут наслаждаться региональными достопримечательностями и традиционными блюдами Тэт, такими как Баньтет (цилиндрический клеевой рисовый пирог), Баньчынг (квадратный клеевой рисовый пирог), карамелизированная свинина и маринованные овощи, а также участвовать в обычаях, таких как получение счастливых денег.

Войцех Павелец из группы поделился, что это его третий визит во Вьетнам, но первый опыт празднования Тэта. Он был впечатлен праздничными украшениями на улицах города и едой, особенно Баньтет.

Другой посетитель из польской группы, Томас, выразил восторг по поводу местных ремесленных рынков и украшений, посвященных празднику Тэт, отметив их уникальность по сравнению с Польшей. Он также высоко оценил традиционные вьетнамские деликатесы и гостеприимство народа.

Чан Тхе Данг, генеральный директор Vietluxtour, подчеркнул, что положительные отзывы туристов на протяжении многих лет побуждают компанию не только поддерживать, но и внедрять новшества в свои туры на тему Тэт.

Туристические компании прогнозируют рост спроса на расслабляющие услуги премиум-класса наряду с традиционными турами, охватывающими три региона Вьетнама, в 2025 году. Кроме того, все больше туристов предпочитают гибкие туристические пакеты, включая туры F&E - тип путешествия, при котором туристам необходимо заранее забронировать только основные услуги для подготовки к поездке, а не покупать тур с полным пакетом услуг, - и индивидуальные туры, разработанные с учетом конкретных предпочтений клиентов, особенно вьетнамцев, проживающих за рубежом.

В отчете компании The Outbox, специализирующейся на исследованиях туристического рынка, Дананг назван самым любимым внутренним направлением 2024 года, в то время как город Хошимин стал основным источником и рынком назначения для внутренних путешествий. Отчет подчеркивает неизменную привлекательность местного туризма, особенно для коротких, близлежащих поездок, которые остаются приоритетными для вьетнамских путешественников.

ИЖВ/ВИА

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