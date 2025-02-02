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Тематические туры Тэт, привлекающие иностранных туристов
Польские туристы будут наслаждаться региональными достопримечательностями и традиционными блюдами Тэт, такими как Баньтет (цилиндрический клеевой рисовый пирог), Баньчынг (квадратный клеевой рисовый пирог), карамелизированная свинина и маринованные овощи, а также участвовать в обычаях, таких как получение счастливых денег.
Войцех Павелец из группы поделился, что это его третий визит во Вьетнам, но первый опыт празднования Тэта. Он был впечатлен праздничными украшениями на улицах города и едой, особенно Баньтет.
Другой посетитель из польской группы, Томас, выразил восторг по поводу местных ремесленных рынков и украшений, посвященных празднику Тэт, отметив их уникальность по сравнению с Польшей. Он также высоко оценил традиционные вьетнамские деликатесы и гостеприимство народа.
Чан Тхе Данг, генеральный директор Vietluxtour, подчеркнул, что положительные отзывы туристов на протяжении многих лет побуждают компанию не только поддерживать, но и внедрять новшества в свои туры на тему Тэт.
Туристические компании прогнозируют рост спроса на расслабляющие услуги премиум-класса наряду с традиционными турами, охватывающими три региона Вьетнама, в 2025 году. Кроме того, все больше туристов предпочитают гибкие туристические пакеты, включая туры F&E - тип путешествия, при котором туристам необходимо заранее забронировать только основные услуги для подготовки к поездке, а не покупать тур с полным пакетом услуг, - и индивидуальные туры, разработанные с учетом конкретных предпочтений клиентов, особенно вьетнамцев, проживающих за рубежом.
В отчете компании The Outbox, специализирующейся на исследованиях туристического рынка, Дананг назван самым любимым внутренним направлением 2024 года, в то время как город Хошимин стал основным источником и рынком назначения для внутренних путешествий. Отчет подчеркивает неизменную привлекательность местного туризма, особенно для коротких, близлежащих поездок, которые остаются приоритетными для вьетнамских путешественников.