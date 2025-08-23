НОВОСТИ
Телепрограмма распространяет стремление к процветанию Вьетнама
Эта программа была больше, чем просто телевизионная трансляция, это была тщательно продуманная художественная постановка, в которой соединились история, технологии и эмоции, позволив зрителям стать участниками самых славных моментов жизни страны. Она не только воссоздала героические периоды истории Вьетнама, но и передал глубокое послание президента Хо Ши Мина: "Возможности должны создаваться самими людьми", тем самым продолжая национальное стремление к построению мощного и процветающего Вьетнама. Начиная с исторических вех и заканчивая сегодняшними возможностями, каждый гражданин Вьетнама участвует в формировании будущего страны.
Программа объединила три исторически значимых объекта: башню флага Ханоя - символ независимости; площадь ворот Нгомон в Хюэ, связывающую прошлое и настоящее; и пристань Няронг в Хошимине, где президент Хо Ши Мин начал свой путь к освобождению нации. Это создавало не только яркое художественное пространство, но и служило напоминанием о трудном, но славном революционном пути Вьетнама.
Вдохновленная стихотворением президента Хо Ши Мина “Учимся играть в шахматы”, программа поразила зрителей тщательно продуманными историческими реконструкциями, как будто они присутствовали в столице сопротивления Танчао (Туйенкуанг) или на оживленных улицах Ханоя, Хюэ и Сайгона – Чолон - Жадинь. Зрители вновь пережили важнейшие моменты истории - от революционного духа осени 1945 года, исторической победы в Дьенбьенфу, национального воссоединения весной 1975 года до нынешней эры Доймой (Обновления) и национального развития.
Программа состояла из трёх глав: «Видеть шире, думать внимательно», «Решительно продолжать наступление» и «Уверенность в успехе». В этих главах прослеживался путь от прошлого к настоящему, рассказывалось о 80 годах героической истории Вьетнама, подчеркивались исторические уроки и солидарность, а также демонстрировались национальные достижения на пути развития.
”Золотая возможность" была не только политической программой, но и праздником визуального и слухового мастерства. Сложные исторические сцены были дополнены современными технологиями презентации. В Ханое впервые прямо на Ханойской флагманской башне была установлена многомерная сцена со светодиодными экранами, которые придали древнему памятнику новый динамичный вид. В Хюэ было использовано трехмерное отображение, чтобы создать впечатляющее сочетание многовекового наследия с современным колоритом. Между тем, на пристани Няронг сочетание торжественной исторической архитектуры с молодой, кипучей энергией создало уникальные визуальные впечатления, отражающие дух города, названного в честь дяди Хо.
За пределами сцены программа пробуждала эмоции посредством музыки. Песни, не оставляющие равнодушным, прозвучали в исполнении таких известных артистов, как Май Линь, Данг Зыонг, Чонг Тан, Ха Ань Туан, а также многих молодых талантов. Был показан впечатляющий отрывок из знаменитой пьесы Лыу Куанг Ву “Я и мы”, в котором содержалось глубокое послание. Стихотворение поэта Нгуен Хоа Диема “Страна” добавило зрителям минутку спокойного размышления.
“Золотая возможность” - это путешествие, в котором зрители могли жить, чувствовать и действовать, видя себя в каждой истории прошлого, в сегодняшних мечтах и в общем стремлении к сильному, процветающему будущему. Это послужило мощным напоминанием нынешнему поколению о мужестве, мудрости и устремлениях вьетнамского народа, а также о возможностях и ответственности в построении страны в эту новую эпоху.
Мероприятие было организовано Вьетнамским телевидением в координации с партийными комитетами и народными комиссиями Ханоя, Хюэ и Хошимина под руководством Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами.