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Телекоммуникационные провайдеры готовы к цифровой трансформации на основе 5G
По мнению отраслевых аналитиков, 5G особенно полезен для предприятий, работающих на заводах, в портах и аэропортах, где требуется безопасное и надежное соединение, которое с трудом может обеспечить Wi-Fi.
Динамика продолжается: на 19 марта назначен раунд торгов на диапазон 3700-3800 МГц.
Между тем, заместитель генерального директора Вьетнамской почтово-телекоммуникационной группы (VNPT) Нгуен Нам Лонг заявил, что помимо пилотных услуг в 16 городах и провинциях и разработки Интернета вещей и продуктов для «умного дома», компания намерена создать приложения на базе 5G и внедрить набор решений для «умного сельского хозяйства», чтобы возглавить комплексную цифровую трансформацию в сельскохозяйственном секторе.
MobiFone, другой вьетнамский оператор связи, также заявил о своем стремлении максимально повысить эффективность своих будущих предложений 5G.