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НОВОСТИ

Телекоммуникационные провайдеры готовы к цифровой трансформации на основе 5G

После успешной заявки 8 марта на использование радиочастотного диапазона 2500–2600 МГц для развертывания 5G вьетнамский военный телекоммуникационный провайдер Viettel наметил план по использованию своих услуг 5G для развития цифровой экономики, промышленности и общества страны. Если предыдущие мобильные технологии были ориентированы в первую очередь на индивидуальных пользователей, то 5G обладает огромным потенциалом в качестве основы для «умных» отраслей, заводов и городов. Эксперты назвали его ключевым фактором цифрового экономического роста.

По мнению отраслевых аналитиков, 5G особенно полезен для предприятий, работающих на заводах, в портах и аэропортах, где требуется безопасное и надежное соединение, которое с трудом может обеспечить Wi-Fi.

Динамика продолжается: на 19 марта назначен раунд торгов на диапазон 3700-3800 МГц.

Между тем, заместитель генерального директора Вьетнамской почтово-телекоммуникационной группы (VNPT) Нгуен Нам Лонг заявил, что помимо пилотных услуг в 16 городах и провинциях и разработки Интернета вещей и продуктов для «умного дома», компания намерена создать приложения на базе 5G и внедрить набор решений для «умного сельского хозяйства», чтобы возглавить комплексную цифровую трансформацию в сельскохозяйственном секторе.

MobiFone, другой вьетнамский оператор связи, также заявил о своем стремлении максимально повысить эффективность своих будущих предложений 5G.

ВИА/ИЖВ

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